Palazzo le pidió a la CGT que cambie “el escenario de diálogo por uno de más dureza”

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, reclamó hoy a la CGT que cambie “el escenario de diálogo por uno de más dureza”, ya que entendió que las conversaciones con el Gobierno “no es equitativo, ni funciona”.



“Se empiezan a cerrar muchos caminos de los denominados diálogos sociales en la Argentina. Porque si vamos a dialogar de que los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo tienen que andar peregrinando para ver si cobran un bono de 2.000 pesos, que después no terminan cobrando la mayoría, y al sector empresario graciosamente le permiten aumentar los servicios, me parece que no es un diálogo equitativo y que funcione”, se quejó el dirigente sindical.



En diálogo con Radio La Red, el referente gremial señaló que los integrantes de la cúpula de la CGT “plantearán cambiar el escenario de ese diálogo por un escenario de más dureza”.



“Ese es el camino para hacerle entender, lamentablemente, a un Gobierno que sólo escucha a un solo sector de la sociedad”, afirmó el dirigente de origen radical.



Y agregó: “Durante mucho tiempo me ha tocado batallar en soledad diciendo que hacía falta una medida de fuerza nacional que conteste ya no sólo el reclamo de tarifas, sino que ahora hay un reclamo mucho m s importante como es la cantidad de pérdida de puestos de trabajo a manos de una apertura de importaciones muy fuerte”.



En ese sentido, Palazzo subrayó que “hay que decirle al Presidente (Mauricio Macri) que cada tres barcos que ingresan al país sólo sale uno y eso significa menos empleo en la Argentina y m s desempleo para muchos trabajadores que no van a tener un sustento a partir de ahora”.



Asimismo, el secretario general de la Asociación Bancaria se quejó de los aumentos en las tarifas de electricidad y aseguró que “es parte de un plan económico que tiene que tiende a favorecer obviamente de la economía que est n identificados con sectores empresarios”.



“Ha definido una política económica en la que el ajuste recae en las espaldas de los trabajadores. Es una continuidad de lo que venían haciendo el año pasado. No me sorprende, pero me molesta. Es propio de su ideología y de su programa de Gobierno”, concluyó.