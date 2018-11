Países de clase media creciente, objetivo estratégico del país 

A un día de arrancar oficialmente la Cumbre de Líderes del G20, la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, dejó en claro que la principal región que el Gobierno aprovechará para generar oportunidades comerciales será Asia.

"Queremos una inserción en el mundo inteligente, y esto significa llegar a países cuya clase media crece de manera rápida y que necesitan ser abastecidos con alimentos", dijo Bircher, en una entrevista de cinco minutos que dio a periodistas de habla hispana en el centro de periodistas en Parque Norte.

También resaltó que, durante la gestión de Cambiemos, se levantaron algunas restricciones políticas que permitieron a muchas pymes y empresas ligadas a la agroindustria exportar a países del Sudeste Asiático, una región de particular interés para el Ministerio de Producción.

Algunos minutos antes, la secretaria dio una entrevista a medios extranjeros, principalmente asiáticos, de media hora en la cual afirmó que espera "continuar la buena relación con China" y países aledaños.

- Habló de exportar a países con clase media creciente. ¿Qué región le interesa particularmente?

Particular interés no. Pero sí el Sudeste Asiático es un mercado en el cual trabajamos mucho. He tenido la posibilidad de visitar para abrir esos mercados. Hay que tener en cuenta que nuestro tercer destino de exportaciones es Vietnam. Pero también han aumentado nuestras ventas a Tailandia, a Filipinas, a China de manera significativa. A países no tradicionales como India, que está siendo un país muy importante para nosotros. Egipto y Argelia que volvieron a aparecer en la mira de nuestras exportaciones.

- ¿Y para productos industriales?

Una mayor inserción para países de América latina en donde nuestra industria textil, calzado, pueden tener una mayor participación en estos destinos.

- ¿Tienen algún plan de apoyo de financiamiento logístico para ampliar las exportaciones?

No tenemos dudas que para lograr esta inserción necesitamos una estructura solida y para eso esta trabajando el Gobierno. Se ha invertido y se seguirá invirtiendo para que la Argentina sea un país lo más ágil posible. Nos interesa en este punto seguir promoviendo el sector pesquero, que genera u$s 2000 millones en exportaciones y por eso hemos reactivado el puerto de Mar del Plata, como así también el sector textil que es uno de los principales empleadores.

- ¿Diría que el Gobierno llegó tarde a promover las exportaciones?

Lo que nosotros venimos trabajando en dos años no se perdió el tiempo. Salimos a ganar lo posible, con estas 160 aperturas de mercados que logramos. Al estar dentro todos los rubros del comercio internacional en una única secretaría miramos en 360 grados todos los sectores. Todo lo que se viene haciendo se unifica en una única mirada que es Argentina Exporta, que estamos lanzando en diciembre y apunta a un programa al 2030. No solamente tiene el eje en la promoción internacional sino también esa mirada de qué sectores son los más demandados en el mundo. Sabemos que el financiamiento debe estar bien pensado de acá a los próximos años, y todo eso se consensúa con 60 cámaras argentinas. Va a ser un documento fundacional que va a tener argentina por única vez con mirada en el comercio exterior.