Pagarán u$s 2000 millones de deuda a petroleras

El gobierno nacional se comprometió ayer a pagar cerca de u$s 2000 millones para saldar deudas que mantiene principalmente con las empresas petroleras YPF, Pan American Energy y Tecpetrol, en el marco de los planes de incentivo a la producción implementados por la administración de Cristina Kirchner y cuyo pago estaba interrumpido. Por su parte, las compañías ratificaron su compromisos de mantener en producción yacimientos de crudo variedad Escalante y gas en la Cuenca Golfo San Jorge (Chubut) en base a un acuerdo activado en febrero con el gobierno nacional, el provincial y los gremios petroleros, preservando puestos de trabajo en esa región.

Esas decisiones se adoptaron durante una reunión realizada ayer en Casa de Gobierno, convocada por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, de la que también participaron el ministro de Energía, Juan José Aranguren; de Trabajo, Jorge Triaca; el gobernador chubutense, Mario Das Neves, directivos de las petroleras citadas, y los dirigentes gremiales Jorge Ávila y José Llugdar. Luego del encuentro, y en declaraciones a DyN, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Interior, Ricardo Delgado, dijo que "el Gobierno reconoce una deuda con las operadoras y esperamos que las empresas mantengan los niveles de actividad y el compromiso del trabajo en la región".

Según consignó El Inversoronline durante el mes de abril de 2016 el Ejecutivo instrumentará un decreto de pago de la deuda del Plan Gas, programa de Petróleo Plus y programa de estímulo a la producción de petróleo en 2015 y 2016. También se cancelarán las acreencias a favor de las empresas beneficiadas por el Plan Hogar (de GLP). El sitio especializado señala que en la industria calculan que por esos conceptos se adeuda, en conjunto, a los privados cerca de u$s 2000 millones y que el rojo se cancelará mediante una nueva emisión de títulos Bonar 2018 y 2024.