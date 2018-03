Pagarán compensaciones a usuarios afectados por los cortes de luz de febrero

Las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur deberán pagar resarcitorios de hasta $ 1.065 a los usuarios residenciales afectados por los cortes de suministro registrados entre el 12 y el 18 de febrero último, según dispuso el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Fuentes de ambas empresas, que abastecen de energía eléctrica a 5,5 millones de hogares en el área metropolitana, indicaron a la agencia Télam que analizarán "caso por caso" para determinar a cuántos usuarios deberían resarcir, y evaluar los alcances de la disposición del ENRE. Según datos del ente regulador, en febrero hubo un promedio de 136.660 clientes por día que sufrieron interrupciones en el servicio en las concesiones de Edenor y de Edesur. La medida, comprendida en la resolución 31/2016 publicada ayer en el Boletín Oficial, indica que para los cortes superiores a 12 horas corridas y hasta las 24 horas corridas inclusive, el resarcimiento será de $ 600. Para las interrupciones superiores a las 24 horas corridas y hasta 48 horas, el monto base a reconocer será de $ 931. Y para los cortes mayores a 48 horas, será de $ 1065.

La norma aclara que ese resarcimiento no comprende los daños producidos a las instalaciones y/o artefactos del usuario, porque ese reconocimiento cuenta con un procedimiento específico.

Las asociaciones de defensa del consumidor, sin embargo, criticaron los montos dispuestos y la modalidad de pago. El titular de la Asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, remarcó: "el monto fijado es bajo. El ENRE debió haber establecido montos superiores, pero además vuelve a incurrir en el mismo error de resoluciones anteriores de no distinguir entre los usuarios afectados por más de 48 horas de cortes, ya sean dos días o una semana, y deja sin indemnización a los que no tuvieron el servicio menos de 12 horas corridas pero en cortes sucesivos". El ex diputado nacional resaltó que "como lo dispuso el ENRE en 2011, la resolución debió haberle dado al usuario la posibilidad de optar entre cobrar el resarcimiento en efectivo en alguna oficina administrativa o que el mismo se fuera descontando de las facturaciones sucesivas, porque de esta manera a los perjuicios y molestias el usuario debe sumar la espera en poder recibir la retribución".

El monto de las compensaciones deberá ser acreditado en la próxima factura, a emitirse a partir del plazo de 20 días hábiles administrativos de la notificación. En tanto, los pagos posteriores al plazo estipulado deberán efectuarse con el interés que resulte de aplicar la tasa activa para descuento de documentos comerciales a 30 días, del Banco Nación. El cálculo abarcará el lapso desde el momento en que el resarcimiento deba satisfacerse hasta su efectivo pago.