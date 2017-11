Pacto fiscal: para San Luis, la propuesta fue insuficiente pero seguirá dialogando

El vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, explicó que la provincia no suscribió el acuerdo fiscal como el resto de las jurisdicciones por considerar "insuficiente" la propuesta realizada por el Gobierno, pero aseguró que "continuarán dialogando".

"Era un tema complicado para San Luis; entendiendo que tenemos dos juicios con sentencia firme, que representan alrededor de $ 18.000 millones, y otros sin sentencia. En total, representan 32 mil millones de pesos", señaló en diálogo con la agencia Télam.



Ponce, quien asistió al encuentro en lugar del gobernador Adolfo Rodríguez Saá (quien se encuentra de licencia), cuestionó además el trato preferencial que reciben otras jurisdicciones.

"No podíamos firmar este acuerdo. A la provincia de Buenos Aires le acomodaron las cuentas y hoy se está llevando los 65 mil millones de pesos que irá cobrando hasta el 2020", dijo. Y subrayó que a San Luis "no llegan Aportes del Tesoro Nacional" mientras que al territorio bonaerense "ya se enviaron 40 mil millones de pesos" bajo este mecanismo.

Ayer, en diálogo con El Cronista, el vicegobernador puntano había explicado: "No estamos apurados en firmar porque no tenemos, como las otras provincias, la presión por obtener efectivo líquido para gastos corrientes. En San Luis, sólo la mitad de nuestro Presupuesto se va en gastos corrientes, no el 90% como en otros distritos. Para nosotros, no tomar deuda es una política de Estado. Recibimos ofertas para tomar préstamos de Rusia y Holanda, a tasas bajísimas y no tomamos esos créditos".

El funcionario explicó, no obstante, que se le presentó una agenda de temas al ministro Rogelio Frigerio con los que se abrirá una nueva ronda de diálogo.

"El decreto 699 de Promoción Industrial, obras que están inconclusas, la devolución de fondos por otras obras nacionales que fueron finalizadas por la Provincia, y la cesión de una parte del parque Nacional Sierra de Las Quijadas para restituir las tierras que reclaman los pueblos originarios son algunos de los temas que quedamos en abordar", explicó en diálogo con el diario puntano La República.

Y concluyó: "Le dijimos que 'no hay diálogo con San Luis', y le recordamos los pedidos de audiencia al Presidente hechos por el Gobernador y su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, que no fueron atendidos. Pese a todo la Provincia está dispuesta a dialogar".