Pacto con el FMI: en la gente reinan las dudas y el escepticismo

A 6 de cada 10 argentinos no le “gustó” la “decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir ayuda al FMI”, según surge de las respuestas a la primera de una serie de preguntas de una encuesta realizada por IDEIA Big Data, empresa fundada por el consultor brasileño Mauricio Moura y con presencia en Brasil, Portugal, Estados Unidos, Uruguay, India y Francia. Más allá de la respuesta a esa curiosa forma de indagación sobre el “gusto” que la gente pueda dispensarle al acuerdo con el Fondo, los resultados del relevamiento arrojaron que una parte importante de los consultados (55%) no sabe si el acuerdo con el organismo va a “mejorar su vida particularmente”, ni si “mejorará la situación de la Argentina” (57%), mientras que otro porcentaje significativo (44%) está convencido de que el Fondo impondrá “medidas más duras” al país y no cree que la institución que preside Christine Lagarde “haya cambiado” su forma de trabajar con naciones en crisis (44%).

Otra respuesta donde primó la indecisión fue cuando la gente fue consultada acerca de si la Argentina “tiene capacidad de lidiar con los problemas económicos sin ayuda del FMI”. El “no sabe” volvió a ganar con el 42%, contra 33% que dijo que sí, mientras el 25% contesto que no. Como la caridad empieza por casa donde no hubo dudas fue en las respuestas a “cuál debe ser la prioridad del gobierno de Mauricio Macri para solucionar los problemas económicos”. El 59% dijo “mejorar la remuneración económica de los trabajadores”, contra un 31% que opinó que debe “atacar la inflación”, mientras que sólo el 10% planteó que la prioridad debe ser el tema de las cuentas públicas y el déficit fiscal”, donde debe interpretarse que la consulta apuntaba a mejorar las primeras para bajar el segundo, ya que la opción era "cuentas públicas/déficit fiscal" sin que su formaulación especificara que había que hacer con ambas.

El sondeo se realizó del 28 de mayo al 3 de junio y la muestra probabilística abarcó 2.235 casos de consultas telefónicas, a números fijos u celulares, con cuotas de genero, edad y e ingresos basada en las proporciones que marca el Indec. La muestra se llevó adelante en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, San Miguel de Tucuman, Mar Del Plata, Salta, Bariloche, Lanús

Corrientes, Santa Fe y Mendoza