Pacto Fiscal: más presión de gobernadores para dilatar rebaja de Ingresos Brutos

Mientras Nación acelera las negociaciones con los distritos oficialistas, representantes de las provincias administradas por el PJ se reunirán hoy en la Casa de Entre Ríos de la Ciudad de Buenos Aires para ahondar en su reclamo por el Presupuesto 2019. Esta vez no serán los gobernadores, que ya acordaron una postura en común, sino que ahora es el momento de los números y comenzarán a trabajar en conjunto los ministros de Hacienda y Economía de esos distritos, intercambiando datos para buscar una postura común entre las disparidad de necesidades. "Vamos a discutir dónde le aprieta el zapato a cada uno de cara al Presupuesto 2019", explicaron desde uno de los distritos.

Pero el encuentro no sólo es un paso más en el acuerdo al que llegaron los gobernadores Gustavo Bordet de Entre Ríos, el cordobés Juan Schiaretti, el chaqueño Domingo Peppo, el salteño Juan Manuel Urtubey y la fueguina Rosana Bertone; se mantiene y está avanzando, sino que se siguen sumando sillas a la mesa. Hoy estará presente el ministro de Economía de San Juan y su par de Santa Fe, en lo que sería la primera participación de una provincia no peronista. Además, lo que se espera es que en los próximos encuentros se sumen los hombres del massismo en el Congreso. Principalmente aquellos ligados a la economía. El objetivo es lograr unificar una posición entre mandatarios, senadores y diputados para hacer fuerza ante el Poder Ejecutivo.

Además del traspaso de las empresas y la quita de los subsidios nacionales, los ministros avanzaran en el pedido de la postergación por un año de la reducción gradual de Ingresos Brutos definida en el Acuerdo de Consenso Fiscal, que Macri selló con los mandatarios en noviembre y que ahora tambalea frente a la necesidad de nuevos ajustes.

En Casa Rosada no quieren saber nada con meter cambios ahora en el Pacto Fiscal que firmaron con los gobernadores. En especial, no quieren responder al reclamo del peronismo que hizo el mandatario de Chaco, Domingo Peppo, sobre prorrogar la baja de Ingresos Brutos (IIBB) al menos un año. El encargado de poner freno a esa iniciativa fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien salió ayer a la mañana a marcar la cancha. "Estamos confiando porque ese compromiso que asumió la Argentina no tiene marcha atrás. Tenemos que ir al equilibrio fiscal para crecer por mucho", planteó a radio Mitre.

De esta manera, la Casa Rosada buscó endurecer su postura ante el reclamo de los gobernadores. Pero, desde el oficialismo, aceptan que la idea es congelar esa discusión para tener una carta en la mesa de negociaciones. De hecho, esta iniciativa podría volver a discutirse en momentos en que se debata el Presupuesto 2019 en el Congreso, a partir de septiembre.

"Los gobernadores no nos están pidiendo suspender el consenso fiscal. Eso es una simplificación periodística", comentan desde la Casa Rosada, en alusión a postergar la rebaja de IIBB. Pero al mismo tiempo cuestionan el reclamo anticipado de los gobernadores peronistas. "El pacto se mantiene firme porque garantiza que las provincias vayan al equilibrio en 2020. Pero esto recién arranca. Es de país bananero pedir la postergación a 6 meses de haber iniciado el año", comentaron en Balcarce 50.