Pablo Moyano amenaza con un paro

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), Pablo Moyano, advirtió que “si no hay respuestas por parte del Gobierno "frente a este ajuste brutal, no se descarta un paro nacional”, tras citar que el “primer paso” será la movilización del 29 de abril convocada por las cinco centrales obreras en el marco del Día del Trabajador.

“El 29 de abril haremos una movilización multitudinaria y si no hay respuestas se van a ir incrementando las acciones con más movilizaciones a Plaza de Mayo, y no se descarta un paro nacional”, adelantó Moyano, en diálogo con AM 950 Belgrano.

“Este ajuste que ha implementado en forma salvaje el Gobierno es la bronca que tiene la mayoría de los trabajadores porque a los diez minutos que asumió (el presidente Mauricio Macri) le dio beneficios al campo y a las mineras, y a los trabajadores, el impuestazo a los servicios públicos y al transporte”, resumió.

El sindicalista se quejó: “Los medios están tapando las protestas con el tema de Báez y el Panamá Papers, mientras nosotros tenemos miles de trabajadores despedidos del sector estatal y también del privado”.

En cuanto al caso Lázaro Báez, el sindicalista evaluó que “la Justicia se ha liberado, tiene libertad para actuar y ojalá estos delincuentes estén detenidos”.

Y en relación al caso Panama Papers, afirmó: “Que lo investigue la Justicia, y si es culpable, tendrá que darle explicaciones al pueblo argentino”.

Por último, al ser consultado sobre si en algún momento había pensado abrir una cuenta offshore, al gremialista respondió: “No, yo me manejo con trabajadores, con gente que labura como vos, no con empresarios”.

Fuente: Agencias y Cronista.com