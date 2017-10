Pablo Moyano: "Acá no todos somos el Pata Medina"

Mientras crece la tensión por el bloqueo que desde hace 5 días el sindicato de Camioneros mantiene en la planta distribuidora de productos lácteos Cotar, en la localidad bonaerense de Villa Tesei, el número dos del gremio, Pablo Moyano, renovó ayer sus críticas contra el Gobierno y se quejó de la existencia de supuestas "listas negras" de sindicalistas cuestionados por el Ejecutivo, al que reprochó sentir "un desprecio hacia los trabajadores". "Acá no todos somos el ‘Pata’ Medina, esta es la avanzada para la reforma laboral después de las elecciones", afirmó Moyano y dijo que "vemos el avance del Gobierno hacia los trabajadores".

En declaraciones radiales, el gremialista sostuvo que "lo de las listas negras del Presidente (Mauricio Macri) no nos preocupa. Me preocupan más las empresas, que firman un acuerdo para cumplir con el convenio y no lo cumplen, y más si tienen el aval del Ministerio de Trabajo". Y añadió: "Por lo que dicen sobre las mafias sindicales, que cada cual se haga cargo de su conducta", enfatizó el hijo de Hugo Moyano.