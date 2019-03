Pablo Echarri: "Tener dinero me ha dado culpa"

"Soy un chico argentino, de clase media baja, entonces tener dinero desde ya me ha dado culpa". El actor Pablo Echarri contó qué le ha generado el éxito y el acceso a una realidad distinta.

De visita en el diván de Verónica Lozano, habló de política, de su trayectoria y de sus vínculos.

"¿Cuando tuviste momentos de mucho éxito, a lo mejor te ha generado culpa?", preguntó la conductora. "Sí. Además vengo del lugar de donde vengo, entonces tener dinero desde ya da culpa", confesó el actor nacido

"Que me haya ido bien y ver que algunas realidades no acompañaban de la misma manera me daba culpa y me generaba problemas en la relación con el dinero", aseguró el actor nacido en Villa Domínico.

Al hablar de su relación con la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo, Echarri hizo mención a su amistad con Martín Seefeld -de quien además fue socio en su productora El Arbol-, íntimo amigo también de Mauricio Macri: "Con Martín tenemos muchas en común, más allá del pensamiento que tiene él o tengo yo. Y eso hace que sigamos siendo amigos".

"Las relaciones se fueron modificando, hoy hay muchas relaciones entre familiares y amigos que se reencuentran cuando hay mucha afinidad, si no no te ves tanto, y eso no está mal", aseguró. Y agregó: "Definitivamente de un lado y del otro uno no deja de reconocer quien es buena persona y quien no. Y desde ahí nos seguimo eligiendo".