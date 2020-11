Pablo Echarri: "Los Kirchner han sido exitosos y podrían justificar su fortuna"

Este domingo, en una entrevista televisiva, el actor Pablo Echarri habló sobre la trayectoria del kirchnerismo y aseguró que “dejaron de contratarlo por su militancia”. También discutió que las causas de Cristina Kirchner son “un blef”.

El primer acercamiento de Echarri con Alberto Fernández y Néstor Kirchner fue en 2005 durante su militancia por los derechos de los actores por la propiedad intelectual. Desde entonces se volcó a la política de manera “visceral”.

Sobre su militancia política, contó que "vino desde adentro". "Tuve la necesidad de cristalizarme políticamente y marcarle un camino a mis hijos, que tenía que ver con salir a defender lo suyo", dijo.

Según Echarri, los Kirchner “pueden justificar su fortuna”: "Los Kirchner han sido exitosos en su vida profesional y podrían justificar su fortuna. La política es sucia y la corrupción existe, pero lo que no puedo es no confiar en la gente que conduce el modelo político. Yo tengo un jefe político y le creo y dejo que actúe la Justicia".

En una conferencia de prensa, Enel ratificó que mantendrá el control de Edesur después de 2022 (cuando debe poner a disposición sus acciones). El director General de la multinacional italiana remarcó que el congelamiento de tarifas "no es una buena manera" de atraer inversiones.

“El proyecto de Néstor fue lo mejor de la Argentina”, remató. “Hizo lo contrario de los preceptos liberales o neoliberales que se venían haciendo, trajo una extraordinaria recuperación".

"Néstor nos dio el decreto de propiedad intelectual que debería haber venido 70 y pico de años atrás", contó. “Tuve miedo, pensé que me podían pedir estar en alguna campaña o exprimirme pero no fue así", reveló.

La periodista Romina Manguel y Echarri debatieron las causas de corrupción contra Cristina Kirchner. “En las causas de corrupción, vi un avance de la Justicia hacia el kirchnerismo post derrota (del justicialismo) del 2005, que fue de una intensidad exagerada", cuestionó el actor.

Para el actor si un juez intentase condenarla, deberá “tragarse el sapo y aceptarlo”.

"Hay causas contra Cristina que me parecen un blef, como Memorándum de Irán o dólar futuro. Creo que hubo una construcción para perseguir judicialmente al kirchnerismo. No solo el sector judicial también el sector mediático y cierta parte del sector económico", sostuvo.

