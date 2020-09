PROGRAMA ATP AGOSTO: cuándo y cómo se cobra y qué cambió

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) realiza este martes 15 de septiembre el primer pago parcial de haberes correspondiente al mes de agosto para los trabajadores de empresas comprendidas dentro del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En esta tanda, las empresas beneficiadas suman 128.704 con 1.316.132 de trabajadores alcanzados.

De este modo, el Estado nacional realizará una inversión total de más de $ 25.504 millones para dar alivio económico a las compañías y empleados afectados de forma directa por la caída de la actividad debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus", explicó la ANSeS en un comunciado.

El programa ATP brinda una asignación compensatoria al salario que es abonada por la ANSeS para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado que cumplan con los requisitos para contar con los beneficios.

Cabe recordar que el ATP podrá ser de no menos de $ 16.875 y no más de $ 33.750 para trabajadores de actividades afectadas en forma crítica. En tanto, para trabajadores del resto de las actividades será no menos de $16.875 y no más de $ 25.312,5.

Los empleadores que requieran la asistencia estatal debieron haberse registrado previamente con clave fiscal en el servicio “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.

Cuáles son los cambios

En esta quinta edición del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el gabinete económico resolvió que las empresas que mantengan o incorporen trabajadores recibirán beneficios. Asimismo, se sumarán al programa nuevos sectores como jardines maternales, transportes escolares y gastronomía.

Los trabajadores de aquellas empresas que hubieran registrado una caída nominal en su facturación entre los meses de julio de 2020 y 2019 accederán al salario complementario.

Las firmas cuya facturación nominal muestre en julio una variación interanual positiva entre 0% y 40% estarán habilitados a tramitar un Crédito a Tasa Subsidiada del 15%.

Los Créditos a Tasa Subsidiada obtenidos para el pago de salarios de agosto podrán convertirse -de forma parcial o total- en un subsidio, en tanto cumplan con las metas de empleo que establecerá el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Conforme con las nuevas pautas del programa, las empresas que mantengan su plantilla o incorporen trabajadores en la comparación interanual con 2019, podrán beneficiarse con la reducción de las cuotas.

El Gobierno mantendrá el mismo esquema con el agregado de que los Créditos a Tasa Subsidiada, destinados a todas las empresas con incremento de facturación de 0% al 30% junio 2020 versus junio 2019, puedan convertirse en subsidios siempre y cuando se conserven y creen nuevos puestos de trabajo.

Cómo son los créditos

Los créditos tienen una tasa de 0% para las firmas que hayan facturado entre 0% y 10% más que en junio del año pasado; del 7,5%, si la facturación aumentó entre 11% y 20%; y del 15%, si la empresa vendió entre 21% y 30% más que el último año.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno el último mes, aquellas empresas que cumplían con estos parámetros estaban habilitadas para solicitar el crédito, que podía ser tomado en forma total o parcial. Su destino obligado es el pago de los salarios.

Cómo se cobra

El quinto pago se depositará en las cuentas bancarias de los trabajadores comprendidos en el programa la porción del sueldo restante.

En la página web de la ANSeS, en el apartado Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), se puede ver el estado del trámite de cada trabajador cuya empresa se suscribió. Para hacerlo, hay que ingresar a https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/ con el número de CUIL.

Particularidades del ATP en septiembre