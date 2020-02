PRO: Macri quiere criticar ya a Alberto; otros piden más tiempo

El primer encuentro del ex presidente Mauricio Macri con la cúpula del PRO dejó coincidencias pero también algunas diferencias. Por un lado, los popes de este espacio advierten sobre una avanzada judicial del gobierno de Alberto Fernández. Por el otro, hay diferencias respecto a salir a cuestionar agresivamente a la gestión o darle más tiempo aún a la gestión del Frente de Todos.

En la nueva fundación que montó en Vicente López, Macri convocó a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, con quien se encontró por primera vez en lo que va del año, y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El senador Humberto Schiavoni, el diputado Cristian Ritondo, la titular del PRO, Patricia Bullrich y el ex candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.

En ese encuentro "putearon" a coro el video institucional del Presidente, que subió a Twitter este martes, en el que denuncia que durante la gestión de Macri hubo "detenciones arbitrarias" que estarían enmarcadas en lo que llaman "lawfare". Pero más enojó a la cúpula del PRO es que hablara de violaciones a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

En Vicente López percibían que hay una "avanzada" contra los jueces y el Poder Judicial. Macri y la cúpula del PRO considera que la intención de avanzar contra las jubilaciones de los jueces o bajar los pliegos de magistrados tienen como objetivo ocupar el Poder con adherentes al Frente de Todos. "Intentamos garantizar la independencia de la Justicia", relataron a El Cronista tras esta reunión. Acá, el PRO tiene una coincidencia con la UCR. El titular radical, Alfredo Cornejo, comentó a El Cronista que la Rosada busca "cláusulas engañosas para que los jueces se vayan y los ocupen con jueces kirchneristas". El ex gobernador de Mendoza alertó que "tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura".

Este será uno de los temas que tratarán la semana que viene en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, así como el proyecto de intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Macri no estará presente en esa reunión. Se irá a Guatemala a dar su primera conferencia como ex presidente. Esta decisión puede mostrar que Macri no tendrá una presencia constante en las actividades de la oposición.

La reunión también mostró una diferencia. Hay un sector que quiere salir a cuestionar las medidas del Gobierno ahora mismo, ya sea por las jubilaciones como por la ola de muertes en Santa Fe y la política de seguridad. Entre ellos se encuentran Macri, Pichetto y Bullrich. En cambio, otros quieren darle más tiempo a la gestión de Fernández. Entre ellos están quienes tienen más responsabilidad política hoy, como Larreta, Schiavoni, Ritondo y hasta la ex gobernadora, Vidal, quien quiere mantenerse activa en la Provincia.

El PRO buscará activar las giras al interior. Pero también que funcione la Fundación Pensar para discutir la gestión y mostrar propuestas.