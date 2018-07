PJ Federal no acepta que provincias tengan que ajustar por coparticipación

Terminó la primera ronda de discusiones con los ministros de economía de 15 de los 24 distritos con la presencia de funcionarios de las provincias gobernadas por el Peronismo Federal y comienzan a conocerse detalles respecto de las opciones de recorte. Y ya llegó la primera discrepancia entre Nación y parte de las provincias necesarias para aprobar el Presupuesto 2019 en el Congreso.

Aunque el Gobierno nacional decidió asumir un recorte del 66% de los $ 300.000 millones, no logró consenso la ecuación presentada a los distritos de repartir el 33% restante $ 100.000 millones utilizando el índice de Coparticipación, como lo empujan la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Ayer por la tarde los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y su par de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, recibieron a los ministros de Córdoba, Osvaldo Giordano; de Chaco, Cristian Ocampo; de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Salta, Emiliano Estrada; de San Juan, Roberto Gattoni; de Tierra del Fuego, José Labroca; y el secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg.

También estuvieron los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena; de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.

Al término del encuentro los ministros Gattoni y Ballay hablaron con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno y explicaron que en este primer encuentro "el Gobierno presentó distintas alternativas" para realizar el ajuste y que ellos "tomamos nota para discutir con nuestros gobernadores y volver a reunirnos". Pero, aunque se mostraron satisfechos por cómo será el peso del reparto del ajuste, señalaron que no es una opción la utilización del índice de coparticipación porque "cada provincia tiene realidades distintas. Hay alternativas y distribuciones diferentes".

Consultados sobre las alternativas los funcionarios de San Juan y Entre Ríos dijeron que "aunque no está definido y hay varias fórmulas"; la tijera pasará por "las transferencias corrientes y de capital". Es decir, por subsidios y obras públicas.

Uno de los puntos que preocupa a las provincias es un párrafo del acuerdo con el FMI en donde el Gobierno explicito que las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución "se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades". Esto apunta a cortar las ayudas que la Nación destina a los estados subnacionales para Educación, Salud y Seguridad.

Respecto de este punto, Gattoni le dijo a El Cronista que "aún no está decidido y se verá punto por punto. Puede ser que se corte una parte del FONID pero no todo". El Fondo de Incentivo Docente (FONID) significa un plus de $ 1200 por trabajador.

Respecto al pedido de rediscutir el Pacto Fiscal y frenar la bajas de las retenciones Ballay señaló que "se discutió solo los gastos no la de ingresos, eso será las próximas reuniones".

Para finalizar, el funcionario sanjuanino que públicamente pidió frenar la baja de las retenciones señaló que "esto es un programa de ajuste y no todos van a quedar satisfecho" y que para lograr un consenso que permita aprobar el Presupuesto 2019 "seguramente tengan que haber más reuniones".