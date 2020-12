PASO: el lavagnismo acepta acompañar la suspensión a cambio de la Boleta Única Papel

Luego de que los gobernadores Ricardo Quintela y Jorge Capitanich salieran a confirmar que se enviará un proyecto al Congreso para suspender las PASO del año que viene, en el marco de la pandemia de Covid-19, diputados lavagnistas anticiparon que “evaluarán el acompañamiento” de la medida. Están dispuestos a apoyar la iniciativa a cambio de que el Frente de Todos incorpore al poryecto la creación de la boleta única papel para las elecciones nacionales. Por tratarse una iniciativa que modifica el régimen electoral, el oficialismo deberá cosechar, al menos, una docena de votos extra y ya son varios los referentes de la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, que expresaron su rechazo a la medida. En este marco, cada voto cotiza, y mucho.

En medio de los intentos por parte del Ejecutivo de suspender las PASO con el aval de los gobernadores, ayer se conoció el envío de un proyecto que lleva las firmas de los tres diputados del bloque Consenso Federal que preside Alejandro “Topo” Rodríguez, además de la del socialista Luis Contigiani, con quien integran el Interbloque Federal.

La iniciativa propone que la boleta única de papel sea “el instrumento de votación para la selección de candidatos a cargos electivos nacionales, incluyendo todas las categorías electorales que se eligen en 2021”.

Sobre este proyecto, el presidente del bloque lavagnista, Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Quienes hemos elaborado y firmado este proyecto, estaríamos dispuestos a evaluar el acompañamiento a una eventual suspensión de las PASO en 2021, con la condición de que se incorpore la boleta única de papel, cuyo proyecto de ley hemos trabajado y presentado”.

Desde ese espacio, dan por hecho que el oficialismo no acompañará su propuesta y dejaron en claro que, si el Frente de Todos no incorpora la boleta única papel al proyecto (aún sin enviar) para suspender las PASO, no acompañarán la iniciativa.

A la propuesta lavagnista se podrían sumar otros diputados que integran el Interbloque Federal. Por caso, el diputado Enrique Estévez, que días atrás también presentó un proyecto en pos de la boleta única papel. De todas formas, esto no implica que tome la misma postura de no acompañar la eliminación de las PASO si su iniciativa no avanza en la Cámara baja.

Es más, en diálogo con este medio, remarcó que si bien es cierto que el Socialismo viene presentando el proyecto de Boleta Única de Papel cada dos años, entienden que "hoy resulta imprescindible su aplicación".

Un dato que no debería pasarse por alto es en Córdoba ya rige la boleta única y son cuatro los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti que conforman el interbloque que tiene como referente al excandidato a presidente Roberto Lavagna quien, el año pasado ya había expresado su rechazo a las primarias.

Ante los planteos de los gobernadores Quintela y Capitanich, la diputada Cecilia Moreau salió a ponerle un freno. La massista salió a aclarar que en su bloque " no hay ningún proyecto”.

“Estamos trabajando con los temas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), Mil Días y movilidad jubilatoria", subrayó Morerau en declaraciones radiales. Para luego considerar: "No me parece que pueda tener un debate exprés, de un día para el otro. Por ahora no hay nada en concreto en nuestro bloque ni en el Congreso que se esté debatiendo".

En la Cámara que preside Sergio Massa el oficialismo no cuenta con mayoría propia y, a esto se le suma que la eliminación de las PASO por ser una reforma del régimen electoral, requiere un a mayoría absoluta (129 votos). En caso de avanzar el proyecto, se da por descontado que las negociaciones estarán a la orden del día. Sobre todo si se tiene en cuenta que desde Juntos por el Cambio ya salieron a expresarse en contra del supuesto proyecto.

Asimismo, advirtieron que eliminar las PASO es “una especulación política” y afirmaron:“El problema no son las PASO del año entrante, sino la forma en que seguimos votando en la Argentina del siglo XXI". Asimismo, advirtieron que con la modalidad actual, "la boleta sábana nos obliga a movilizar a miles de fiscales en las escuelas, a poner mesas en las esquias donde se reparten toneladas de boletas de papel que se imprimen de a millones y se distribuyen”.

La postura de Juntos por el Cambio

“Cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional en el Congreso de la Nación, consenso que además debe involucrar a todos los partidos políticos. Ese consenso hoy no existe”, advirtieron desde Juntos por el Cambio a través de un comunicado que difundieron en las redes.