Oyarbide dijo que le "apretaban el cogote" para archivar causas

Norberto Oyarbide, luego de declarar en Comodoro Py, citado por su ex colega Claudio Bonadio

La causa de los "Cuadernos K" sumó ayer otro capítulo de indagatorias: el ex juez federal Norberto Oyarbide afirmó que "jamás" recibió dinero de parte de funcionario alguno, a la vez que brindó detalles sobre las personas que le "apretaban el cogote para que sacara las causas" por presunto enriquecimiento ilícito de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

"Expliqué con todo cuidado el tema del sobreseimiento dictado a los Kirchner y todo el rumor social que ahí nació. Expliqué (sobre) las personas que me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner. No puedo decir nada porque está el secreto de sumario. Se van a enterar", sostuvo el ex magistrado, a la salida de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en los Tribunales de Comodoro Py. Trascendió que hizo referencia al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso y el operador del PJ en la Justicia, Javier Fernández.

Ante el magistrado, Oyarbide contó la cantidad de veces y en cuántas circunstancias tuvo encuentros con el ex secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, y su ex secretario privado Nelson Lazarte; ambos protagonistas de los cuardernos del chofer Oscar Centeno, revelados por el diario La Nación.

"Expliqué a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera. Dije en qué circunstancias, en qué momentos y en qué cantidad de veces los vi a Baratta y a Lazarte. A (el ex ministro de Planificación Federal Julio) De Vido lo conozco por televisión", afirmó el ex juez, que renunció en abril de 2016 al enfrentar un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli presentó ayer un escrito negando las acusaciones en su contra y se rehusó a contestar preguntas al desconocer la competencia del juez federal Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos de las supuestas coimas. "Creo que es todo un invento, está todo absolutamente armado", señaló el ex titular de la AFI.

"Con él (por Bonadio) tengo una vieja enemistad por su militancia hace mucho tiempo en el menemismo. Hasta tanto no tenga un juez confirmado judicialmente, no voy a responder a preguntas", señaló Parrilli que presentó otra recusación contra el magistrado.

Además, el nuevo "arrepentido", el ex CEO de IECSA Ángelo Calcaterra, rompió el silencio al hablar con los diarios Clarín y La Nación. El primo del presidente Mauricio Macri aseguró que durante las campañas de 2013 y 2015 aportó dinero a las campañas electorales del FpV "para que aflojaran" las presiones por parte del Gobierno y que le pagaran obras adeudadas.

Consultado sobre cuáles eran las presiones que recibía la empresa, Calcaterra contó: "Por ejemplo, hacía dos años que no me pagaban obras o había un montón de cuestiones administrativas que no se destrababan o era imprescindible que aprobaran las redeterminaciones, cuestiones técnicas que utilizaban a modo de presión".

"Te tenían que aprobar una redeterminación si no construías en 2013 con precios de 2006. No te alcanzaba ni para pagar los sueldos. No era algo específico, era como que te ibas hundiendo y bueno, ahí decidimos equivocadamente hacer estos pagos", agregó.