Oyarbide: “Me apretaban del cogote para que sacara las causas de los Kirchner”

El ex juez federal Norberto Oyarbide declaró esta mañana en la causa por los cuadernos y afirmó que “jamás” recibió dinero de parte de ningún funcionario, aunque reveló que lo “apretaron del cogote” para que “sacara las causas de los kirchner”.

A la vez que explicó la cantidad de veces y en cuántas circunstancias tuvo encuentros con el exsecretario de Coordinación Roberto Baratta y su exsecretario privado Nelson Lazarte.

“Jamás recibí absolutamente nada”, remarcó Oyarbide tras prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio.

“Expliqué a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera. Dije en qué circunstancias, en qué momentos y en qué cantidad de veces los vi a Baratta y a Lazarte. A De Vido lo conozco por televisión”, sostuvo el ex magistrado.

Mirá también Vínculo Ciccone-Boudou-Vandenbroele, en una nota de El Cronista de 2011 El artículo escrito por el periodista Andrés Sanguinetti advertía sobre “un desconocido fondo inversor” que tomaría el control de la imprenta. Reseñaba las peripecias judiciales, y señalaba que Vandenbroele aseguraba tener la promesa de Boudou de que imprimirían billetes de $ 100. La nota completa.

En declaraciones a la prensa, Oyarbide subrayó que va a “ir acercando pruebas” al Juzgado de Claudio Bonadio.

“Voy a ir acercando pruebas, para que tome fundamentos mi palabra”, anticipó el ex juez, quien se quejó de que “están dando fechas equivocadas” de distintos hechos.

Asimismo, contó algunos detalles de su declaración en los Tribunales de Comodoro Py: “Sí expliqué con todo cuidado el tema del sobreseimiento dictado a los Kirchner y todo el rumor social que ahí nació”.

“Expliqué (sobre) las personas que me apretaban el cogote para que sacara las causas de los kirchner. No puedo decir nada porque está el secreto de sumario. Se van a enterar”, concluyó.