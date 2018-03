Otros cinco grupos de bonistas aceptaron la oferta de la Argentina

Otros cinco grupo de bonistas aceptaron hoy la oferta que la Argentina realizó a principios de este mes para todos los tenedores de títulos de deuda en default que no entraron a los canjes, informó Daniel A. Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa para arbitrar en el litigio que los acreedores siguen contra el país.

Estos cinco grupos de bonistas representan deuda por u$s 250 millones más 185 millones de euros (unos u$s 450 millones) y son Lightwater Corp, Old Castle Holdings, VR capital, Procella Holdings y Capital Ventures Internacional.

En su comunicado, Pollack advirtió que estos acuerdos, como los celebrados con los otros grupos que ya aceptaron, están sujetos a dos condiciones: en primer lugar, el levantamiento de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, y en segundo lugar, el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el juez neoyorquino.

Los nuevos acuerdos siguen los lineamientos de la oferta que la Argentina hizo el 5 de febrero, que consiste en pagar en efectivo 6.500 millones de dólares a los demandantes, lo que representaría una quita del 25 por ciento.