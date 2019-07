Otro ministro bonaerense criticó a Kicillof y remarcó las transformaciones que hizo Vidal

El ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Federico Suárez, criticó hoy al candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, por haber afirmado que en el gobierno bonaerense hay "más marketing que política" y aseveró que María Eugenia Vidal hizo "transformaciones profundas".

Kicillof había afirmado que "la situación de la salud es crítica y eso pasa en toda la provincia, recorriendo con los intendentes no vemos un avance, vemos retroceso en todos lados, es más marketing que política”.

En su cuenta de Twitter, Suárez se dirigió hoy al postulante peronista y le planteó: "Te escuché decir que en la provincia había más marketing que políticas públicas. Me gustaría que conozcas las transformaciones profundas que hicimos en estos años, producto del abandono en que tu gobierno había dejado a Buenos Aires".

Luego, añadió: "Vos crees que marketing es disfrazar la realidad, o lo que es peor, que la realidad puede disfrazarse. Por eso te propongo que repasemos hechos concretos, no relatos basados en el desconocimiento o en consignas de campaña".

"Como decir que te preocupa el otro mientras negás la pobreza, la inflación y el narcotráfico", dijo y añadió que "nuestra pelea contra las mafias es concreta: enfrentamos a los narcos en los barrios que tu gobierno abandonó, derribamos 134 bunkers, hicimos más de 120 mil operativos".

El ministro recordó que el kirchnerismo "inauguró 5 veces la ruta 6" y dijo que la administración de Vidal "mejoró más de 5.900 km de rutas, en casi 4 años, el doble que en los 8 anteriores".

Suárez expuso que el peronismo "dijo que iba a trabajar en las obras hidráulicas de La Plata después de las inundaciones pero cuando llegamos estaban paralizadas porque tu gobierno no puso los recursos", y agregó que "hoy esa obra está terminada junto a 300 más".

Subrayó que el anterior gobierno "decía que no había deuda en la Provincia" pero "cuando llegamos no estaba la plata para pagar los sueldos de 590 mil trabajadores, y además había deudas no declaradas con IOMA, el IPS y el Banco Provincia".

"Hoy la deuda que tomamos fue aprobada en la Legislatura, donde muchos de tu partido la votaron, y los vecinos lo ven en las más de 2.000 obras que empezamos y terminamos en los 135 municipios, sin importar el color político del intendente", posteó.

Finalmente, Suárez le escribió a Kicillof: "Cuando las obras están hechas y las peleas se dan todos los días, la gente lo sabe, se ve, se nota. Cuidemos las palabras. La realidad supera a la ficción y el relato, y este gobierno lo demostró con hechos".