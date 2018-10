Otro 17 de octubre con un peronismo dividido entre Tucumán y Merlo

El año 2019 los encontrará unidos o dominados. En el prólogo de las próximas presidenciales, en lo que ya es una costumbre aún antes de perder el poder, el peronismo volverá a mostrarse dividido en un nuevo 17 de octubre, efemérides justicialista por antonomasia. Mientras el gobernador tucumano Juan Manzur continúa intentando convencer a la mayoría de sus pares para viajar a su provincia, con las ausencias ya adelantadas de Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), como ya contó este diario; el kirchnerismo celebrará la fecha patria del PJ con los intendentes bonaerenses en Merlo, cónclave revelado por el sitio Letra P.

Entre ellos, los que fueron a buscar en 2017 a la actual senadora de Unidad Ciudadana, estará La Cámpora, con su propio líder Máximo Kirchner en el palco, embarcado en un tour por el Conurbano. No así su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien nunca se rigió con el calendario peronista. La ex Presidenta, figura omnipresente para la estrategia electoral del PJ el año próximo, se quedará en Santa Cruz.

A falta de un acto formal y de una foto de pretendida unidad, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja irá a Corrientes con una agenda de gestión: inaugurará una nueva sede partidaria local. Lo acompañaría su colega de bancada Agustín Rossi, declarado presidenciable K, como integrante de la mesa de acción política que se reúne en Matheu al 100.

Al final, el sanjuanino no irá entonces a Córdoba. Gremios locales organizaron para el Día de la Lealtad un homenaje al recientemente fallecido José Manuel de la Sota (hoy habrá una misa al cumplirse un mes de su accidente). Eduardo Duhalde está anotado, pero no confirmó su presencia.

El resto de los sindicatos, con la cúpula de la CGT, partirán a Tucumán, el que pretende ser el acto de entronización de Manzur como caudillo del PJ provincial. "Esta será una patriada grande por el peronismo tucumano, no hay muchos antecedentes en la historia de peronismo provincial de una convocatoria a nivel nacional. Eso les pido: tenemos que armar el mayor acto político de la historia peronista en la provincia", arengó la semana pasada el gobernador a los secretarios generales de cerca de 40 gremios, según publicó el diario La Gaceta.

La pulseada local entre Manzur y su ex padrino José Alperovich ahuyentó a varios posibles asistentes. El ex gobernador y actual senador protagonizó la semana pasada en un raid fotográfico (no es su estilo) que incluyó a uno de Los Cuatro: Miguel Ángel Pichetto, precandidato del PJ Federal y, salvo que lo haya convencido de lo contrario, asistente del acto de Manzur. También se reunió con Cristina Kirchner.

"Dicen que (Mauricio) Macri ganó en 2015, pero no nos confundamos changos y compañeros. Macri no ganó, las hemos perdido los peronistas por pelearnos", analizó el mandatario tucumano luego de la arenga. Ese era el espíritu original de su convocatoria, la búsqueda de una foto de unidad, que pronto quedó trunca cuando el depuesto interventor del PJ Luis Barrionuevo ofició de vocero de la celebración. "No ser kirchnerista" fue el requisito excluyente del gastronómico para recibir una invitación.

Finalmente, con algunos de sus laderos renovadores ya con pasaje (como Graciela Camaño), Sergio Massa, el tercero del cuarteto, prometió ir a Tucumán apenas regrese de una minigira por los Estados Unidos.