Otra provincia demanda al Estado y el Gobierno dinamita el diálogo

La Casa Rosada decidió dejar de lado la política de la cordialidad con los gobernadores y salió a quemar naves. Los dos representantes radicales de la flamante mesa política fueron los encargados de comunicar la decisión. El senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri volvieron a señalar que los gobernadores que fueron a la justicia a reclamar la inconstitucionalidad de los decretos que reducen el IVA, Ganancias y congelan el precio del petróleo son "extorsionadores".

Mientras ingresaba a la Corte la demanda número 14 -ayer se sumó Entre Ríos- Naidenoff aseguraba que los gobernadores "no presionan, extorsionan" y que cuando asumió Macri "los gobernadores golpeaban las puertas porque no podían pagar los salarios, y a fines de 2018 había 19 provincias con superávit. Las picardías la gente las percibe".

Los dichos de los referentes radicales que forman parte de la Mesa Política no son más que la exteriorización de la decisión de Macri de no negociar más. "No vamos a hacer nada, que presenten las demandas que quieran. Nosotros no vamos a cambiar las medidas y, en el peor de los casos, será un problema que deberá pagar la próxima gestión", explicó una fuente de Balcarce 50.

Ese cambio de actitud de la administración nacional respecto del diálogo y el consenso quedó claro con los dichos del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que señaló que Cambiemos "pide que tengamos diálogo, pero nos tratan de extorsionadores". Aunque el gobernador decidió esperar para hacer la presentación judicial porque entiende que el pedido de la Nación "fue honesto" pero que la reacción de la Mesa Política es "muy virulenta".

Mientras lentamente las provincia se van sumando a las primeras 13 que presentaron el amparo, en el equipo de Alberto Fernandez también sigue de cerca el derrotero de las demandas. Si la justicia emite un fallo a favor de las provincias lo pagará el próximo gobierno por lo que varios gobernadores también aprovecharon la oportunidad para dejar en claro que es lo que ellos entienden de la frase "voy a ser un presidente con 24 gobernadores".

"La discusión es con Macri que tomó una medida inconsulta y nos sacó los fondos. Pero también es una señal para el Frente de Todos", señaló un gobernador que ya presentó su demanda.