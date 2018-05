Otra deuda silenciosa: el stock de Letes ya alcanzó los u$s 18.058 millones

El stock de Letes en dólares llegó en mayo a u$s 18.058 millones, la mitad de las necesidades de financiamiento de este año. No obstante, el incremento de esta deuda silenciosa se empezó a estancar: la suba de tasas en Estados Unidos se tradujo en un aumento del costo de financiarse a través de este instrumento y un menor apetito por las Letras del Tesoro argentino.

La dificultad de renovar los vencimientos de las Letes, sumados a otras necesidades de fondeo, es lo que llevó al Gobierno a buscar fuentes diferentes de financiamiento, razonan los analistas, y apuntan directamente a la decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las necesidades de financiamiento de este año eran de u$s 30.000 millones, según había dicho el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el 28 de diciembre del año pasado, cuando el dólar aún no llegaba a los $ 20. No obstante, con un tipo de cambio a $ 25, la brecha a cubrir es menor, de en torno a $ 26.000 millones. Así, el stock de Letes en dólares representa la mitad de este total.

Este instrumento empezó a cobrar cada vez más relevancia como fuente de financiamiento. En marzo de 2017 el stock rondaba los u$s 12.600 millones y fue subiendo hasta alcanzar en enero de este año los u$s el récord de 18.826 millones.

"Subió porque el Gobierno tiene necesidad de financiamiento del déficit y sus obligaciones financieras y aprovechó la demanda que había", explicó el economista Hernán Hirsch.

Sin embargo, identificó que en las últimas dos licitaciones no pudo renovar la totalidad de vencimientos, aun pagando tasas mayores.

Incluso, en la última del miércoles pasado el Ministerio de Finanzas pagó la tasa más alta para (Letes) desde que se creó el instrumento: 4% y 4,30% para los plazos de 176 y 365 días, respectivamente.

Eric Ritondale, de Econviews, explicó que como está subiendo la tasa corta en EEUU entonces se hace complicado emitir a la tasa que se lograba antes. "En el medio, todo lo que pasó en estas últimas semanas, los inversores no se dolarizaban tanto con Letes, no querían riesgo argentino. Eso costó mucho y fue una de las razones por las cuales el Gobierno se asustó", sostuvo y agregó que se habla mucho de las Lebacs, pero el tema de las Letes también es preocupante. "No es lo más cómodo tener una deuda de corto plazo que te hace tener que rollovear todo el tiempo", dijo.

Coincidió Guido Lorenzo, de la consultora ACM. "Caputo nunca habla de la renovación de Letes; hay supuesto implícito de renovación total todo el tiempo y ahí es donde nos preocupa un poco", describió. Y hasta aventuró que "en algún momento estos vencimientos van a a ser más importante que los de las de Lebacs".

Hirsch agregó que hay un cronograma de vencimiento de u$s 2000 millones por mes promedio, una cifra para nada despreciable. "Si a eso se suma los de las Lebacs, era un combo que llevó a acuerdos con el FMI", señaló.

Sobre el monto que involucra hoy el stock de las Letras del Tesoro en dólares, Ritondale sostuvo que alrededor de unos u$s 15.000 millones (sin contar las suscriptas por organismos públicos) es manejable. "No imagino que ese número se pueda ir mucho más allá", sostuvo.

Lorenzo agregó que el número "no es despreciable; es mucho más alto que cualquier préstamos de organismo internacional vigente".

De hecho, según identificó, en el financiamiento de este año no se tomó la dimensión de lo que representaba.