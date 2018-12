Othacehé, exintendente de Merlo: lo asaltaron y le apuntó a su sucesor

Los enfrentamientos entre Raúl Othacehé y Gustavo Menéndez son moneda corriente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. Anoche se sumó un nuevo y trágico capítulo: un grupo de cinco personas ingresó a la casa de Othacehé en el momento en el que el ex intendente abrió la puerta a su hijo y sus familiares, que iban a cenar a su casa.

En base a lo que contó el exjefe comunal, los delincuentes estaban armados e hirieron a un amigo suyo que se encontraba en la casa. Sobre las causas del hecho, Othacehé no cree que se haya tratado de un simple hecho de inseguridad, sino que fue, según dijo, “un mensaje político, un procedimiento de bandas para amedrentarnos”.

En esa línea, apuntó directamente contra Menéndez, ya que aseguró que “hay un responsable político e institucional de la seguridad de todos los ciudadanos de Merlo, que es el intendente”. Además, agregó que no se trató de un asalto al boleo, porque “es un hecho generalizado en Merlo con los opositores”.

Tampoco se salvó la gobernadora María Eugenia Vidal. Aunque en este caso no la responsabilizó del mensaje, sino de la situación general de inseguridad. “Acá ya no se puede vivir. Los casos de inseguridad le han pasado a todo el mundo, y es responsabilidad de Vidal”, sostuvo el ex intendente, que administró el municipio durante 24 años.

Fueron seis elecciones en las que se impuso Othacehé, que inició su mandato en 1991 y lo entregó el 9 de diciembre de 2015. Renunció un día antes de tener que entregarle el mandato a su sucesor, Menéndez. Durante ese período, fue uno de los referentes de los llamados "Barones del conurbano", un grupo de intendentes peronistas que se forjó en la década del 90 y que ejercían un poder casi absoluto en sus territorios.

Sergio Massa y Raúl Othacehé, ambos en el Frente Renovador tras 2013

Entre ellos se encontraban Hugo Curto (Tres de Febrero), Julio Pereyra (Florencio Varela), Manuel Quindimil (Lanús), Alejandro Granados (Ezeiza), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas). Los únicos que siguen ejerciendo sus cargos son Alberto Descalzo (Ituzaingó, desde 1995) y Mario Ishii (José C. Paz, desde 1999, excepto el período 2011-2015).

El surgimiento de Menéndez en Merlo fue una gran irrupción en la política local durante la década pasada. El tano, como se lo conoce, había sido empleado municipal durante la gestión de Othacehé, el vasco. Sin embargo, ya desde hace 20 años se ubicaban en espacios peronistas distintos.

Menéndez, de hecho, había apoyado a Néstor Kirchner en 2003, mientras que Othacehé se había inclinado por Adolfo Rodríguez Saá. A pesar de ello, Kirchner se volcó durante su gestión por el vasco y le impidió al tano participar de internas de forma sistemática. Por eso, Menéndez lanzó su propio espacio, Grande Merlo.

En 2011, entonces, Menéndez competiría por fuera del peronismo tradicional, pero quedaría muy lejos de Othacehé, quien obtuvo más del 50% de los votos.

Othacehé y Scioli, cuando eran intendente y gobernador

Todo cambiaría en 2013: Menéndez se había acercado a Sergio Massa y fue en su lista. La gran elección del exintendente de Tigre tendría su réplica en Merlo, y Menéndez puso en jaque por primera vez a Othacehé, ya que quedó a solo dos puntos.

Tras esos comicios, como la figura de Massa seguía creciendo, el vasco se acercó a él. A continuación, Massa –que tenía un vínculo histórico con Othacehé–, expulsó a Menéndez del Frente Renovador, quien había apostado por una figura que lo rechazó tras su victoria, tal como le había pasado con Kirchner.

De esta forma, Menéndez se volvió a acercar al peronismo más tradicional: el FPV de Cristina Kirchner y Daniel Scioli. Para 2015, sin embargo, la situación cambiaría: Othacehé advirtió la caída en las encuestas de Massa y pretendió volver al oficialismo. En este caso, les habilitaron una competencia en las PASO, y ahí se produciría el gran golpe. Menéndez se impuso a Othacehé y lo privó de competir en las generales, lo que significó uno de los grandes impactos del peronismo bonaerense en esos comicios.

En 2015, Othacehé se iría del FR para volver al FPV

Luego, Menéndez se impondría en las generales y hasta asumiría la presidencia del PJ bonaerense en 2017. Othacehé, por su parte, se alejaría de los primeros planos del municipio. Según declaró, retornó a su actividad privada como abogado. Pero la novela entre el vasco y el tano no terminaría ahí, y anoche tuvo un nuevo capítulo.