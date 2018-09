Oscar Ruggeri y una reflexión sobre los piquetes que se hizo viral

Tras el paro general del martes, el ex futbolista de la Selección, Oscar Ruggeri, se mostró muy enojado por los piquetes que obstaculizaron la circulación por la Ciudad de Buenos Aires. El defensor campeón del mundo cargó contra los "delincuentes que cortan con palos y encapuchados" y se mostró solidario con los que protestan en buena ley: "Banquemos a morir a a toda esa gente. A los vagos, no. Laburen, mostro (sic)".

"Estoy cansando, loco. Te cortan la calle, te amenazan con palos. Uno me dice 'por acá no', con un palo y encapuchado. ¿Qué es eso? ¡Un delincuente!", señaló Ruggeri en el programa "90 minutos de fútbol" del cual es panelista, y al que había llegado tarde por culpa de un corte.

Y añadió: "La de bombas que tiran... ¿De dónde sacan la plata para tantas bombas? ¡Mamita! Las explosiones que había. Lo bueno es ir por las calles. Andar por las calles con el auto. Lo normal. Parar en el semáforo, que se ponga en verde y arrancar".

Varios piquetes obstaculizaron el tránsito por la Ciudad el martes.

Visiblemente indignado el ex jugador de Boca y River aseveró: "Yo, si corto la calle, ¿sabés la paliza que me dan? Hay que mejorar esto entre todos. ¿Cómo es esta historia? Venís a laburar, te sacan del sueldo un montón de impuestos y después no podés pasar por las calles. ¿Por qué nos cagan (sic) la vida a los que laburamos? Vengan los domingos, que tiren bombas los domingos".

En cambio, Ruggeri se solidarizó con los desempleados que protestan en buenos términos: "Hay que ayudar a los que no tienen trabajo, a los que laburan de verdad, protestan dando la cara y dicen 'estoy mal, perdí el trabajo y no puedo bancar a mi familia'. A esos sí hay que ayudarlos".

La grieta

Por último, el defensor criticó la "grieta" que divide al país en la actualidad.

"Hay gente que quiere que nos vaya mal. ¿Cómo puede ser que haya gente que piense así en vez de decir: "Se votó a una persona y vamos todos con esta persona"?", lanzó.

Y concluyó: "El año que viene, a votar otra vez y al que gana lo ayudamos. Vamos todos con uno. Si después se hicieron las cosas mal, el que robó que vaya preso, loco, llámese como se llame. Que vaya preso, viejo. Y así se tiene que salir adelante".