Ormachea: "No fue fácil pero tengo respeto por la gestión de Aranguren"

El presidente y CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea, consideró que hoy están dadas las condiciones para impulsar las inversiones en hidrocarburos no convencionales "como factor de desarrollo y dinamizador de la competitividad de todo el sector productivo", y calificó a la formación Vaca Muerta como "otro campo" en referencia al impacto que tiene la producción agroindustrial en la economía nacional.

Las declaraciones fueron realizadas ayer en el marco del ciclo de conferencias "Cómo pienso a la Argentina", organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, que tuvo lugar en el hotel Sheraton Libertador. Para Ormachea, la actividad hidrocarburífera en el país atraviesa un momento inédito tras el cambio de escenario político y económico de los últimos dos años, a lo que sumó el acuerdo de competitividad sectorial firmado en marzo de 2017 entre operadores, sindicatos y gobierno, y el potencial de crecimiento en hidrocarburos no convencionales, en especial en shale gas.

En ese contexto, valoró la gestión del exministro de Energía, Juan José Aranguren, a partir de la recomposición de precios y condiciones de inversión que impulsó en el mercado, y abrió expectativas positivas sobre el trabajo que le toca al actual ministro, Javier Iguacel. "Tengo respeto por la gestión de Aranguren, al principio tuvimos discusiones importantes, no era fácil la relación con él, es un vasco duro y yo soy inglés -bromeó- pero al final tuvo buenas decisiones ", señaló Carlos Ormachea, titular de la compañía petrolera del Grupo Techint. Al respecto, reconoció que a Aranguren "le tocó una fea en el momento de recomposición de tarifas" pero admitió que "hizo un aporte".

Sobre la gestión del nuevo ministro de Energía Javier Iguacel, el ejecutivo precisó que "tiene la posibilidad de encarar una nueva etapa, con un trabajo de construcción del sector hacia adelante". Consultado sobre el diferencial de costos respecto de la industria en otros países, Ormachea dijo que "es 40% más alto que en Estados Unidos", por el tipo de cambio y por la "diferente productividad de los factores", como recursos humanos o prácticas operativas.

Tecpetrol tiene una apuesta muy fuerte en Vaca Muerta, con el 100% del área Fortín de Piedra, donde extrae gas no convencional. En algo más de un año la compañía pasó a producir hoy 8,5 millones de m3 de gas por día, con pozos a que extraen a 3200 metros de profundidad y luego una apertura de 2500 metros de pozo horizontal. Hasta el momento lleva invertidos u$s 1300 millones pero hasta fin de 2019 invertirá unos u$s 2300 millones, con una producción estimada en 12 millones de m3/día. A partir de allí la producción se estabilizará en unos 15 millones diarios durante los próximos 10 años, con 370 pozos en todo el desarrollo del proyecto.

En la actualidad Tecpetrol produce el 10% de todo el shale gas que aporte al sistema la formación Vaca Muerta, que llega a 120 millones de m3/día. Esto fue posible gracias a la decisión de la compañía de avanzar en una estrategia "fast track", con una intervención rápida y fuerte. Pero aún "falta mejorar la eficiencia en el proceso para bajar costos y mejorar los costos logísticos, éste el nombre del juego en Vaca Muerta", aseguró Ormachea.