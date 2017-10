Organismos de DD.HH. y familia de Maldonado se despegan de la marcha 

La familia de Santiago Maldonado aclaró hoy que no convocó a ninguna marcha para esta tarde en la Plaza de Mayo.

"En línea con lo que los Organismos de DD.HH., Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, queremos avisar a todos que no estamos convocando a ninguna marcha para el día de hoy", precisaron a través de la página oficial que utilizó la familia para dar a conocer sus comunicaciones.

Más temprano, Taty Almeida, dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, negó que los organismos de derechos humanos hayan convocado a una concentración para este miércoles a las 18 en Plaza de Mayo.

"No somos los organismos de derechos humanos los que convocamos, porque respetamos a la familia: estamos por sacar un comunicado en ese sentido, así que por favor aclaren esto", pidió Almeida, en declaraciones a Radio Télam.



Subrayó que "ni las Madres, ni las Abuelas, ni los familiares" instaron a la realización del encuentro que se difundio a través de la redes sociales.

"La familia está pidiendo mucha cautela y no podemos salir hasta que ellos no quieran hacerlo", agregó.



También dijo que los organismos humanitarios no se comunicaron con la familia Maldonado ni lo van a hacer "hasta que ellos no lo dispongan".

La integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, también aclaró que los organismos que conforman la ‘Mesa de Derechos Humanos‘ -entre los que se encuentran también Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.-, no se suman a la convocatoria

De la misma manera se expresó Nora Cortiñas en declaraciones a Futurock: "Hay esperar y ver qué plantea la familia para convocar a una marcha".

Tras el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, en el marco de los rastrillajes ordenados en la causa por la búsqueda de Santiago Maldonado, los organismos de derechos humanos agrupados en la organización “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” (EMVy J) convocaron a una marcha para pedir por el esclarecimiento del caso.

La anunciaron a través de su página en la red social y la movilización tendrá lugar a partir de las 18 en Plaza de Mayo

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) también tomó distancia de la marcha convocada para esta tarde.

"No tenemos noticia; esperemos reunirnos y ver qué motivos tiene la marcha. Me parece que en este momento tenemos que esperar los resultados y ver lo que dice la familia (Maldonado) sobre esto", reflexionó sobre la convocatoria.