Ordenan a la Argentina pagar más de u$s 224 millones por bonos defaulteados en 2001

La Justicia de Nueva York ordenó este martes a la Argentina pagar poco más de u$s 224 millones a dos holdouts por bonos que habían caído en default en 2001 y no habían sido reestructurados durante 2005 y 2010.

Se trata del primer fallo en contra del Gobierno de Alberto Fernández desde que asumió.

Los dos fondos que presionaron para que se llegara a esta situación son Attestor Master Value y Trinity Investments.

Más allá de lo delicado que resulta este asunto, la realidad es que para la Argentina este no es una situación desconocida.

En primer lugar porque se estimaba que algo así podría ocurrir, pero además porque la Argentina ya había aceptado que la Justicia dictara sentencia en este caso.

De hecho, se estima que la Argentina continuará ahora negociando con los holdouts y apelando ante la Justicia.

Tras la determinación de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, y a 19 años del default, se deberán pagar unos u$s 67,9 millones a Attestor Master Value, mientras que para Trinity Investments serán unos u$s 156,3 millones.

Los bonos habían sido emitidos entre 1997 y 2001 y sus tenedores habían rechazado las reestructuraciones de 2005 y 2010, que cosecharon en torno al 93% de aceptación.

Los u$s 224 millones a los que deberá hacer frente ahora la Argentina representan cerca de la mitad de los u$s 430 millones que habían quedado sin reestructurar hace 15 años. Sin embargo Attestor Master Value y Trinity Investments, son tal vez dos de los peso pesados que todavía quedaban pendientes de resolver.

El analista Sebastián Maril resaltó que la Argentina "hace tres años viene cerrando uno por uno" los casos pendientes.

En junio de 2017 el controvertido juez neoyorkino Thomas Griesa se había jubilado por padecer graves problemas de salud y los casos que llevaba su juzgado pasaron a Loretta Preska, quien también instruye la demanda por la expropiación de YPF y el mes pasado falló en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la petrolera llevada seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.

Previo a esto, en abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Macri, el gobierno pagó u$s 9300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Y para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, también busca reestructurar.