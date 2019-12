Optimismo empresario: rescataron consensos e impulso a la producción

El discurso inaugural del presidente Alberto Fernández tuvo una buena recepción entre los empresarios. Dirigentes de distintos sectores coincidieron en destacar la importancia que el mandatario le dio a la producción dentro de su programa de gobierno y calilficaron de "sensatas" las palabras ante la Asamblea Legislativa.

"Fue un discurso muy tranquilo, pausado. Estuvo muy bien porque habló de producción, de exportación y de fortalecer el mercado interno, y poner de nuevo en marcha la economía", evaluó Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), al tiempo que agregó que mostró su apoyo a la creación de Consejo Económico y Social para el Desarrollo anunciada por Fernández.

Además, Acevedo pidió que en esa mesa de consenso se abra un diálogo sobre precios y salarios.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio Crivelli, resaltó el llamado a la unidad realizado por Fernández. Sin embargo, lamentó que hubiera pocas precisiones a lo que pasará con la obra pública, un sector seriamente castigado desde el inicio de la crisis.

"Hubo pocas precisiones y foco en el tema de vivienda, Fernández entiende la crisis que vivimos en materia de vivienda. Para atender el déficit de casi tres millones de viviendas se necesitan construir 100.000 por año", manifestó.

Además, planteó la duda de si se seguirá adelante con lo previsto antes de mayo del año pasado. En ese caso y si se buscan reactivar los PPP, dijo que el país debería volver a la situación que teníamos antes de la crisis de 2018.

Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en tanto, se destacaron las "definiciones relevantes" que dio Fernández durante la ceremonia de traspaso de mando.

"Destaco el énfasis en la necesidad de que la Argentina vuelva a crecer y generar empleo para lo cual es indispensable ordenar la macroeconomía, promover las exportaciones e integrarse inteligentemente al mundo", señaló Jaime Campos, presidente de AEA.

El dirigente aseguró, asimismo, que valora el llamado a la unidad mediante la búsqueda de consensos básicos, "como una forma de hacer frente a los desafíos para alcanzar el pleno desarrollo económico y social".

Por su parte, el presidente de la Conferación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, aseguró que se trató de un discurso "muy convocante", y remarcó las alusiones que el mandatario hizo a la situación de las pymes.

"Es destacable la mención la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos no bancarios. Fue un discurso muy esperanzador para el sector", indicó y reclamó que se implementen políticas que reactiven el consumo.

En opinión de Miguel Blanco, presidente del Foro de Convergencia Económica, se trató de un "inicio muy razonable" para la gestión del nuevo Gobierno. El dirigente reconoció que en lo inmediato, Fernández deberá abocarse a los problemas más urgentes, entre los que mencionó la deuda externa y la baja de las tasas de interés.

Sin embargo, aseguró que las pymes tienen otros problemas que deben ser atacados, como la conflictividad laboral y la actualización de los convenios colectivos de trabajo.

"Hay que incorporar el trabajo temporario, el home office y otras modalidades que surgieron en los últimos años. Además, veo bien el llamado a la mesa de consenso en forma urgente, siempre que sea un consenso amplio, que no se limite a precios y salarios", señaló.

Desde la Cámara Argentina de Comercio "celebraron" el llamado a la unidad y resaltaron la convocatoria a lograr acuerdos que permitan una pronta recuperación económica y reclamaron el fortalecimiento del mercado interno al que calificaron como "una pieza clave en la reactivación".

El empresario textil Teddy Karagozian dijo que se trató de un "excelente discurso" que puso foco en el desarrollo del país: "Espero que la apertura inteligente signifique crecimiento para los argentinos y no simplemente ser una frase vacía de contenido".

En tanto, el CEO de Los Grobo señaló que las palabras de Fernández le parecieron "equilibradas". Sin embargo pidió esperar medidas concretas para tener bien en claro la orientación del nuevo gobierno.

"Me preocupa la idea de "el esfuerzo de los que más tienen " porque en términos económicos serios ya no hay lugar para esfuerzos si queremos crecer. Y además, no dijo nada sobre austeridad en el Estado", señaló el empresario del agro.

El dirigente industrial del interior José Urtubey, por su parte, señaló que el presidente habló mucho de federalismo. Además pidió políticas públicas que fomenten exportaciones con valor agregado.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Comercial del Plata y dueño de Molinos Morixé, Ignacio Noel, destacó que se haya puesto énfasis en la producción y la exportación. "No es posible que un pais progrese si es más rentable la inversión financiera que la productiva", concluyó