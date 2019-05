Oposición y oficialismo buscan convencer a los fondos de inversión

Los grandes fondos de inversión cierran una semana de reuniones con todos los referentes económicos de los sectores políticos que se disputarán la próxima presidencia de la Argentina.

Ejecutivos de grandes fondos de inversión con sedes en New York y Londres realizaron por estos días encuentros con economistas y analistas políticos organizados por el Citibank New York, en la previa a la reunión entre el CEO de Citigroup, Michael Corbat; la responsable de Citi Latam, Jane Fraser; y el presidente de Citi Argentina y titular para el Cono Sur, Julio Figueroa. con el presidente Mauricio Macri

El martes pasado estuvieron con el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, y con el Secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell, en un encuentro en donde la política se impuso a la economía.

"Más o menos ya saben qué hacemos y qué pensamos hacer, las preguntas giraron en torno en cómo vamos a hacer para ganar en las elecciones presidenciales", explicaron a El Cronista desde el entorno de Lacunza y Campbell.

Pero al día siguiente, en un escenario de dólar tranquilo y caída de los seguros de default, se reunieron con especialistas del otro lado de la grieta. También organizado por el banco neoyorkino, realizaron un encuentro con Juan Cuattromo (ex director del BCRA), Pablo López (ex secretario de Finanzas) y Cristian Girard (ex presidente de la Comisión Nacional de Valores), todos del equipo de Axel Kicillof .

"En esta reunión primó la economía. Acá querían saber qué puede hacer Alberto Fernandez y Cristina Kirchner si asumen en diciembre y no tanto definiciones sobre el camino que seguirán para ganarlas", explicó un asistente al encuentro. "Preguntaron sobre tipo de cambio, restricciones y, obviamente, la relación con el FMI y el pago de la deuda", agregó una segunda fuente.

Frente a estas preguntas, Cuattromo, López y Girard se mostraron moderados. "Niegan que se vaya a implementar un default y se mostraron mucho más moderados de lo que creían los fondos que iban a encontrar".

Pero la visita de ejecutivos de grandes fondos de inversión no es algo "anormal" en épocas electorales, ya que buscan información de primera mano para sus informes y planificar inversiones. Lo que sí es novedoso es que la Casa Rosada comenzó a implementar encuentros con el fin de bajar línea respecto de la credibilidad o no de los datos que circulan. "El mercado se guía por cómo piensan los colegas de los que trabajan ahí. Hasta que se forma el efecto rebaño y ahí deja de ser racional", comentaron en Casa Rosada.

A partir de esto, y con la intención de "evitar" que terceros comuniquen, se comenzaron a realizar los encuentros en Balcarce 50 con fondos de inversión y actores del mercado. Principalmente, para comentarles el panorama electoral y para marcarles cuáles eran fuentes serias. "Les decimos que entre tantas encuestas le den bola a las de Isonomía y Poliarquía -las preferidas de Cambiemos-, por ejemplo", comentan.

Pero también reconocen que tuvo su contrapunto. Cuando Isonomía dio ventaja para Cristina Kirchner sobre Macri y, acto seguido, subió el dólar y el riesgo país. "Nos hicieron caso", lamentó una fuente, en tono irónico.