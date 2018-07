Oposición cruzó con dureza a Lombardi por los despidos en Télam

En un clima tenso, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se presentó ayer finalmente ante los diputados de las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión para explicar los despidos de 355 trabajadores de la agencia oficial de noticias Télam. Junto al presidente de la agencia, Rodolfo Pousá, el funcionario defendió la decisión frente a los fuertes cuestionamientos de los diputados opositores que, desde todos los bloques, reclamaron reincorporaciones y la apertura de una instancia de diálogo.

Lombardi reiteró que, "lamentablemente, Télam pasó de ser una usina de periodismo a un espacio de militancia partidaria" y aseguró que "las decisiones actuales son consecuencia de la irresponsabilidad mayúscula con la que la agencia se administró anteriormente". "El uso prebendario y abusivo de los recursos del Estado es una estafa a los contribuyentes y a los propios empleados, que sufren las consecuencias", agregó.

Para Facundo Moyano, del Frente Renovador, los dichos del funcionario fueron una "aberración" que confirmaron que hubo "persecución política e ideológica, avasallamiento de derechos laborales y no hubo respeto por los convenios colectivos" en los despidos. "Si tantos argumentos tienen, ¿por qué no los echaron con causa a los trabajadores?", cuestionó el diputado, de militancia sindical.

"No hay diálogo, no hablan con delegados, se fueron todas las autoridades. Utilizan el argumento facilista, simplista, de echarles la culpa a los demás, porque creen que les da rédito político", acusó Moyano y agregó: "Es cierto que en los medios públicos, durante el anterior gobierno, los opositores no teníamos lugar. ¿Pero qué tiene que ver? ¡Háganse cargo de sus decisiones!".

Por el PJ-Frente para la Victoria, Leopoldo Moreau consideró contradictorio y no del todo ético que esté al frente de la agencia quien le hizo juicio a esa misma agencia, en referencia al pleito laboral que tuvo Pousá. El titular de la agencia respondió que el juicio fue iniciado en 2002, cuando ya no era funcionario sino periodista. "Yo trabajaba como periodista y fui despedido sin causa", explicó sobre el juicio que le ganó al Estado.