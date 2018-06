Operativo motivación: en el Gobierno nadie duda que Macri será reelecto en 2019

Veinticinco porciento de devaluación en el último mes, idéntico porcentaje de meta de inflación recalibrada y proyectada, tarifas de servicios en alza y pedido de auxilio económico al FMI. Ninguno de esos tres escenarios era imaginado por el Gobierno en enero, cuando se comenzó a planificar un año que llevaba impregnado el sello del Mundial de fútbol. Para mediados de junio, en la Rosada creían que lo logrado por la gestión iba a permitir pensar en un segundo semestre en el que la campaña hacia el electoral 2019 diera sus primeros pasos. Pero la coyuntura marcó el pulso del año y la estrategia política, como los índices económicos, también se debió recalibrar.

Ello no impide que en Casa Rosada la elección del año que viene no se esté trabajando de manera sigilosa. Hoy, por caso, en Balcarce 50 se congregará la mesa nacional de Cambiemos (ver página 2), y de manera periódica hay reuniones en las que se comparten datos sobre imagen de candidatos, propios y ajenos. Pero también se traslada un mensaje de confianza furiosa, que se suelta en el off the record y hasta se reconoce en el on. "Sabemos que Macri va a ser reelecto en 2019", es el leitmotiv, que suena a discurso motivacional, pero que encuentra algunos puntos en el que, dicen, tiene sustento.

La caída en la imagen positiva del Presidente, de más de 10 puntos en los últimos meses, preocupa pero no en términos electorales. "Si la elección es mañana, Mauricio sigue siendo el mejor candidato", aseguran fuentes ejecutivas, que creen que en las urnas un 35% de imagen positiva se convierte en 40% y, desde esa base, es viable poder crecer hasta lograr un triunfo en primera vuelta.

Cómo jugará el peronismo, y quién lo hará, también será clave. En la Rosada no imaginan una gran PASO que agrupe a caudillos provinciales, que puede liderar el salteño Juan Manuel Urtubey, con el kirchnerismo duro o con el Frente Renovador de Sergio Massa. En ese escenario, entienden, el voto opositor se fragmentará, y Macri saldrá aún más fortalecido.

También, aunque ya previendo un escenario más exitoso, en el Gobierno hacen cuentas de cuántas provincias pueden ganar en 2019. Se buscará duplicar las cinco que ya gobierna Cambiemos, aunque con ocho distritos propios en un segundo mandato, la ecuación será más que positiva.

El acuerdo con el FMI, sostienen en Gobierno, servirá para poder apuntalar lo que resta del mandato. Aunque es difuso de qué manera se usará el crédito. Hay quienes aseguran que será un "colchón" ante situaciones de crisis como las que se vivieron con la corrida cambiaria y plantean que "si se repetía y no estábamos cubiertos, ahí sí terminábamos como en 2001". Otros, en cambio, creen que, dependiendo de cómo vaya la economía, puede ir utilizándose en tramos.