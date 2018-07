Operativo 2019: ya se reservaron los sitios web de Cristina, Macri y Tinelli

Resignados siquiera a soñar con ganar el prode de un impredecible Mundial de Rusia, hay quienes se volcaron a otro tipo de apuestas. A 13 meses de las presidenciales, fueron reservados los dominios de eventuales candidatos, unos fijos, otros posibles y alguna sorpresa.

Entonces, para internet, al menos, ya existen desde las búsquedas reeleccionarias de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal; la intención de regresar de Cristina Fernández de Kirchner; la hoy indisimulada pretensión de Agustín Rossi de llegar a la Casa Rosada; el postergado en 2015 salto de Juan Manuel Urtubey; y hasta un visionario imaginó al conductor televisivo Marcelo Tinelli, antes de que el peronismo saliera a sondearlo.

Llegado el momento, los equipos de campaña de los eventuales postulantes deberán disputar con su "dueño" esa dirección, ya sea porque la quieren como web oficial o para que su tipeo sea redirigido a la misma. Por regla general, a pesar de lo que deben imaginar estos adelantados, los políticos logran obtenerlos sin pagar.

Previsor, un particular oriundo de la localidad bonaerense de San Nicolás, registró hace dos años atrás "www.Cristina2019.com.ar", según figura en NIC Argentina, oficina dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica, que lista la propiedad de los sitios online. El tarifario actual de alta de una dirección web local, de estar disponible, es de $ 270. Al parecer, este joven (este diario prefiere reservar aquí la identidad de los dueños si bien es de acceso público) ahora no le tiene tanta fe a la candidatura de la ex Presidenta, algo que ella misma descarta en charlas en su Instituto Patria, y el pasado marzo apostó por un plan B al adquirir "Rossi2019.com.ar". El diputado santafesino viene recorriendo el territorio bonaerense con el aval de CFK.

También hace poco, un ciudadano se reservó la dirección "Massa2019.com.ar". Al igual que las demás, si se escribe esa dirección, la página no existe. Con el tigrense, que siempre espera a último momento para sus lanzamientos, este jugador va a tener que renovar el dominio: se le vence en marzo.

El pasado 3 de mayo, otro particular primereó al garantizarse "Macri2019.com.ar". Raro que nadie lo había hecho antes si bien la idea de la reelección viene siendo repetida en el Gobierno hace mucho más tiempo.

Sin .ar, en cambio, existe "Vidal2019.com" (que es el dominio internacional y cuesta como mínimo u$s 12). También hay un "Macri2019", un "Mauricio2019" y un "Cristina2019". Lo mismo que "Urtubey2019.com" y "UrtubeyPresidente.com", por el gobernador salteño que ya no le queda re-re en su provincia. Uno también se jugó al pagar por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. No están disponibles "Tinelli2019.com" y "TinelliPresidente.com". "Ni él ni nadie cercano a él registró esos sitios", aclararon cerca del conductor de Showmatch.

¿Por quiénes nadie apostó, aún, que se postularán? A modo de ejemplo, no hay webs 2019 para Gabriela Michetti, Miguel Ángel Pichetto, Roberto Lavagna, Juan Schiaretti, Martín Insaurralde, Máximo Kirchner, Jorge Capitanich, y muchos más. Por el momento.