Operadores logísticos dicen que mayores costos son por la presión impositiva

Los operadores logísticos decidieron salir a responderles a quienes los acusan de ser los culpables de tener altos costos.

Hace un tiempo, cuando el gobierno nacional señaló que había que bajar el costo operacional de la economía local, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron a los operadores logísticos. Más tarde, empresarios de los más importantes del país se reunieron para participar de un seminario organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) volvieron a remarcar la necesidad de reducir los costos que afectan la competitividad argentina y señalaron que hay que trabajar sobre los costos logísticos, que son mucho más altos que en el resto de los países de la región.

Frente a esto los operadores logísticos decidieron responder y, aprovechando el 9º Encuentro Profesional organizado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol), salieron a responder y apuntaron al Estado y a la cadena de intermediaciones.

"Lo que dicen no es cierto. No somos formadores de precios y todos los componentes de nuestros costos que conforman las tarifas surgen de los impuestos que cobra el Estado, el elevado precio de los combustibles, los peajes y otras cargas laborales que, en conjunto, representan casi el 80% del costo operativo de nuestras empresas", explicó Daniel Indart, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Jorge López, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol), coincidió en que "todo lo que se habla sobre costos logísticos es falso" y dijo que el problema está "vinculado al costo argentino generado por cargas impositivas, burocracias administrativas, costos laborales o de insumos, que nos colocan en desventaja respecto de otras economías".

En el encuentro de AEA el presidente del Grupo Arcor, Luis Pagani, mostró números en donde señalaba que exportar un contenedor desde la Argentina tiene un costo logístico de u$s 2900, cifra que es 222% mayor a lo que cuesta en Chile; 70,6% más caro que en México y 52,6% más que en Brasil. "A diferencia de algunos colegas que reclaman por el atraso cambiario, yo creo que hay que ir viendo lo que nos quita competitividad, como es la logística. Hay que reducir estos costos".

Hernán Sánchez, presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), decidió ir por ese punto y señaló que "el problema que tenemos no está asociado a los procesos o a la operación logística, sino a deficiencias de infraestructuras y, sobre todo, a cuestiones de índole impositiva y administrativa. Estas acusaciones sobre los costos logísticos me recuerdan cuando vas al médico y te dice lo suyo es un virus y listo, ya veremos cómo evoluciona. La cadena productiva tiene un problema, pero no saben dónde está, entonces señalan a la logística como algo genérico y todos repiten lo mismo porque queda bien y nadie profundiza en la cuestión", agregó el gerente comercial de Celsur Logística.