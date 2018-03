Once: Bonadio rechazó la recusación de De Vido

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer la recusación en su contra que hizo el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista, Julio De Vido, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado no hizo lugar a la recusación que le planteó el ex funcionario por supuesta falta de imparcialidad, al ser indagado la semana pasada en esta causa, en la que ya fueron condenados los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime a penas de ocho y seis años, respectivamente.

Ahora, tras el pronunciamiento de Bonadio, será la Cámara Federal la que resuelva si acepta el planteo de recusación. "No existe un basamento fáctico o jurídico que lo sustente para demostrar el temor de parcialidad", sostuvo Bonadio, quien también consideró que los fundamentos del planteo "resultan ser afirmaciones genéricas sin fundamento jurídico, por cuanto no se sustentan en elementos objetivos o circunstancias externas que permitan abrigar dudas sobre su imparcialidad".