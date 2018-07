Ofrecen un canje de Lebac por Letes para tratar de ponerle un freno al dólar

El Gobierno licitará mañana una nueva Letra del Tesoro (Lete) en dólares que tendrá como particularidad que además de poder suscribirse en moneda local o estadounidense también se podrá comprar con Lebac, a un precio aún no determinado.

La medida busca ofrecer una alternativa en dólares a los inversores que "salen" de las Letras del Banco Central (Lebac). La idea es que esos pesos no vayan al mercado de divisas inflando la demanda y, por lo tanto, impulsando al alza al precio del dólar. En los hechos, se termina canjeando deuda corta en pesos del Banco Central por deuda corta (pero a un año) en dólares del Tesoro nacional.

La nueva Lete tendrá plazo de un año (vence el 26 de julio del año que viene) y la licitación se hará mañana entre las 10 y las 15.

Aunque aún no se detalló, la licitación de mañana buscaría captar en total entre u$s 2000 millones y u$s 2500 millones.

Para las operaciones que se hagan en pesos se tomará como tipo de cambio el valor del dólar mayorista oficial del cierre de hoy (Comunicación A 3500 del BCRA).

No se informó aún a qué valor se tomarán las Lebac, aunque el comunicado con el que el Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó la licitación de mañana anticipa que "será comunicado tan pronto como sea posible previo al inicio del período de recepción de ofertas".

Menos Lebac y freno al dólar

El Gobierno se comprometió a reducir el saldo de Lebac en circulación como parte de un acuerdo firmado hace dos semanas con el Fondo Monetario Internacional.

Comienza hoy una nueva semana en la que la atención del mercado estará puesta sobre lo que ocurra con el dolar , que tras un nuevo salto quedó a tiro de los $ 30. Con el anuncio de la licitación de esta nueva Lete, más la suba de encajes bancarios, hoy la divisa operaba en baja pasada la subasta de dólares del mediodía.