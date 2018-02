Oficializaron la prohibición de designar a familiares de ministros en el Estado

El Gobierno oficializó ayer la medida que prohibe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración estatal, con excepción de aquellos que hayan llegado a través de un concurso público o que tengan varios años de antigüedad en el cargo. La norma fue sancionada a través del decreto 93/2018, publicado con las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Quienes estén alcanzados por la nueva regla deberán desvincularse de sus puestos de trabajo antes del próximo 28 de febrero. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, estimó esta semana que "no deben ser más de 40 casos".

Ayer presentó su renuncia Ernesto Reta, cuñado del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien se desempeñaba en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En tanto, la esposa del ministro, Cecilia Loccisano, subsecretaria de Coordinación Administrativa en el Ministerio de Salud, presentará su renuncia en breve, según confirmaron ayer a El Cronista en el entorno del funcionario.

Loccisano entra dentro de las excepciones que marcó el decreto 93/18 pues tiene una antigüedad de alrededor de una década en el Ministerio. Sin embargo, presentará la renuncia.

En su primer artículo, el texto destaca que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro". "Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial", remarca.

La decisión, originada en la necesidad de apagar de alguna forma el escándalo desatado por la revelación de que la familia Triaca tenía una empleada no registrada y que la había designado en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) como forma de completar sus ingresos, no terminó sin embargo de apagar la discusión pública sobre la permanencia del ministro. Ayer, la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, volvió a pedir la salida de Triaca. "Entiendo que Macri lo defienda. Lo que no entiendo es cómo Triaca no tiene el pudor de la renuncia. Se tiene que ir", señaló.