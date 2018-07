Oficialistas contra baja de retenciones

La discusión por el ritmo de baja de las retenciones ya se saldó: el propio presidente Mauricio Macri le aseguró a los representantes del campo aglutinados en la Mesa de Enlace que no se iba a modificar el camino trazado. Pero no todos piensan lo mismo. Aseguran que una de las primeras medidas que quiso adoptar el ministro Nicolás Dujovne apenas asumió la función pública fue la de modificar este esquema. Y se sabe que ello fue desactivado por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Sin embargo, la idea fue sumando adeptos. Ahora, fue el propio ex subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda Luciano Cohan quien, alejado de la función pública, aprovechó la red social Twitter para responderle a la periodista María O‘Donell un cuestionamiento sobre el precio de la harina. Luego de un intercambio, el economista sentenció: "Aclaro que yo creo que hay que frenar por un tiempo la baja de retenciones a la soja, pero no porque sea un impuesto bueno, sino porque no hay plata. Son un mal necesario en mitad del ajuste que hay que hacer". Lo mismo se escuchó decir a otros colegas profesionales de Cohan, incluso en actividad en el Gobierno.