Oficialismo y oposición avanzan hacia un acuerdo por el esquema de sesiones virtuales

"Van a perder", asegura un abogado constitucionalista de renombre ante la consulta de este diario sobre la presentación judicial que la que la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, amenaza realizar para anular la polémica sesión del martes pasado en Diputados.

De todas formas, lo más probable es que esa presentación jamás llegue a concretarse: en los últimos días referentes del oficialismo y la oposición comenzaron a acercar posiciones y podrían alcanzar un acuerdo en las próximas horas sobre la dinámica -y los temas- que adquirirán las futuras sesiones virtuales. El escándalo que se desató la semana pasada no le sirve a ninguna de las dos partes: son mutuos los intereses de zanjar las diferencias y poner en marcha el Congreso.

El oficialismo necesita avanzar con leyes claves que el presidente Alberto Fernández, además de despejar las tensiones en medio de una crisis económica y sanitaria sin precedentes. La oposición, en tanto, debe evitar que lo acusen de obstruir el funcionamiento del Congreso y de no acompañar medidas que la sociedad necesita. De paso, tiene que aprovechar sus minutos de exposición para argumentar su acompañamiento o rechazo a las leyes, y no perder el tiempo en opinar si el protocolo es o no legal.

Para evitar que cada sesión se convierta en un show como el de la semana pasada, ya comenzaron las negociaciones informales entre una parte de JxC y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien horas después de la sesión fue convocado a Olivos, junto con el titular de la bancada del FdT, Máximo Kirchner. El pedido que les hizo Alberto fue que reabran los canales de diálogo. El Ejecutivo necesita avanzar con la reforma judicial y la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (más conocida como el impuesto a las grandes fortunas).

Pero, sobre todo, Fernández necesita contar el Presupuesto 2021. Así, por primera vez, el Gobierno dejará plasmado su previsión de ingresos y gastos. No como hizo este año, que gobernó en base a la reconducción del Presupuesto 2019 (con una ampliación que sí pasó por el Congreso). Un dato es que la iniciativa en la que ya trabaja el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe ser presentada en el Congreso antes del 15 de septiembre.

El tiempo corre. Por lo que es probable que el oficialismo ceda ante alguno de los reclamos que la principal bancada opositora viene exponiendo hace semanas, y así contar con su visto bueno sobre el protocolo que regula las sesiones virtuales.

Una posibilidad es que el FdT se comprometa por escrito a excluir del temario los proyectos que no reúnen amplio acompañamiento (reforma judicial). Otra alternativa, que arrojó el diputado entrerriano Marcelo Casaretto vía Twitter, es que se sesione de forma mixta: presencial los que puedan, y telemática los que tengan problemas de salud o no puedan viajar. O, como dijeron desde el PRO, otra opción que se estaría analizando es que, para temas de mayor complejidad, "armar grupos más amplios por bloques".