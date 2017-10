Oficialismo confía en aprobar por “amplio margen” el desafuero de De Vido

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de diputados, el oficialista Pablo Tonelli, confió hoy en que se apruebe “por amplio margen” el desafuero del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y pronosticó que mañana, tras la sesión, pasará “la noche en el penal de Ezeiza”, porque las causas en las que está acusada ‘son gravísimas‘.

“Espero que sí, que se apruebe por amplio margen, que no haya dudas. Las acusaciones son gravísimas. En la causa del gas licuado, el sobreprecio que se pagó a lo largo de siete años, que es el lapso que abarca la investigación, fueron 7 mil millones de dólares. Esa plata desapareció”, aseveró.

En declaraciones a radio Continental, el legislador recordó que cuando intentaron votar la expulsión en julio del ex ministro de Planificación del kirchnerismo, no alcanzaron los dos tercios necesarios porque para muchos diputados “hacía falta un requerimiento judicial, y ahora el requerimiento está, no solo uno, sino dos”.

Tonelli justificó su postura de que el ex ministro de Planificación Federal sea separado del Parlamento en que tiene “dos pedidos” de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio.

Días atrás, el juez Rodríguez había solicitado el desafuero de De Vido de la Cámara de Diputados para su posterior arresto en la causa en que se lo acusa por presuntos sobreprecios pagados en relación a Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

El 19 de octubre, en tanto, De Vido sumó otro pedido judicial de desafuero y detención por sobreprecios pagados en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015, mientras su ex mano derecha, Roberto Baratta, fue detenido cuando fue a despedirse de su familia para entregarse.

“Nuestra intención es emitir dictamen hoy mismo. La discusión, a mi juicio, no debería ser demasiado prolongada. Queremos emitir dictamen para que pueda ser tratado mañana en una sesión especial en la Cámara de Diputados”, manifestó Tonelli.

“Los veo bien los números porque tengo muy presente que en julio de este año, nosotros quisimos expulsar a De Vido de la Cámara, no por pedido de ningún juez, sino por iniciativa de algunos diputados por considerar que carecía de la idoneidad moral para ser diputados”, añadió.

El legislador del PRO recordó que en ese momento, “si bien la mayoría votó por la expulsión, no alcanzamos la mayoría agravada de los dos tercios que exige la Constitución”.

Cuando le consultaron qué sucederá tras la sesión de la Cámara, Tonelli estimó que tras desaforar al ex ministro de Planificación Federal, “De Vido pasa la noche en el penal de Ezeiza, de acuerdo a lo ordenado por el juez”.

El diputado resaltó que desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015, “la Justicia volvió a ser independiente y autónoma”.

“El Gobierno no interfiere, no presiona a la Justicia, no tiene operadores, nada de eso”, subrayó el diputado oficialista.