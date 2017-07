Oficialismo admite que no tiene los votos necesarios para expulsar a De Vido

El presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, admitió hoy que el oficialismo no cuenta con los números necesarios para expulsar a Julio De Vido del cuerpo, aunque dijo que hay que esperar lo que ocurra en el recinto el día de la sesión.



“Si están los 257 diputados sentados, no alcanzan. Hacen falta 172 que voten afirmativamente”, explicó el legislador, aunque aclaró que “recién se va a saber el día del recinto porque como es una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, juegan las presencias”.



De todas maneras, en declaraciones a radio Continental, Negri resaltó que cuando tomaron la iniciativa de impulsar la exclusión del ex ministro kirchnerista sabían que no contaban con los votos necesarios, pero que lo hicieron “para poner en evidencia la inconducta” de De Vido.



Según confirmó el dirigente radical, este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitirá el dictamen para poder votar la expulsión de De Vido en una sesión especial que se convocará para el miércoles.



Negri también advirtió que la abstención “no es neutra” y que existe la posibilidad que, durante la votación, el cuerpo decida que esa posición sea tomada como voto negativo, tal como ocurrió en otras oportunidades. “No es ponerle un crucifijo a nadie, sino que cada uno manifieste qué grado de responsabilidad política tiene el diputado y cómo se analiza esa conducta”, añadió.



Por último, negó que el proceso de expulsión de De Vido tenga que ver con la campaña electoral, ya que “hay pedidos presentados desde hace más de un año”, y explicó que tampoco tiene que ver con la situación judicial del ex funcionario.



“Hablan del principio de inocencia y esto no es un juicio penal. Una cosa es el pedido de desafuero y otra es el artículo 66, que prevé sanciones disciplinarias para los miembros del cuerpo. Tiene que ver con una valoración política de la conducta y el perfil ético del miembro del cuerpo que está sentado en la banca”, aseveró.