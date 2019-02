Oficial: el radicalismo le ganó al PRO la interna en La Pampa

Los pampeanos acudieron a las urnas y de esta forma dieron inicio al año electoral. Si bien La Rioja ya había tenido un referéndum, esta elección primaria fue la primera del ciclo eleccionario.

La interna de Cambiemos, entre Daniel Kroneberger de la UCR y Carlos Mac Allister del Pro, era lo más destacado de la jornada. El radical se impuso con claridad, con 63,9% contra 36,1% del ex Secretario de Deportes, con el 41% de las mesas escrutadas. De esta forma, competirá frente a Sergio Ziliotto, del PJ, el próximo 19 de mayo, cuando se realicen los comicios generales.

De esta forma, Kroneberger buscará poner fin a 36 años de gobiernos peronistas en la provincia. Desde 1983 en todas las elecciones a gobernador se impuso el candidato del PJ.

Ziliotto, en cambio, no tuvo que ir a internas, ya que fue el candidato de consenso del espacio. Buscará suceder a su jefe político Carlos Verna, quien el año pasado anunció que no buscaría la reelección debido a que tiene cáncer.

La boleta de Ziliotto, de esta forma, no estuvo en los cuartos oscuros, ya que eran unas PASO poco convencionales, en donde no eran del todo abiertas ni obligatorias. Los afiliados a partidos políticos solo podían votar en las internas de sus espacios, y tenían mesas distintas a las de los independientes.

Y además no eran del todo obligatorias, ya que el voto era optativo para los electores. Solo eran obligatorias para los partidos que no hubieran definido sus candidatos de otra manera. Por eso es que las únicas boletas de precandidatos a gobernadores eran las de Kroneberger y Mac Allister. Los candidatos a vicegobernadores eran Luis Evangelista y Juan Carlos Passo, respectivamente.

Si bien La Pampa no llega al 1% del padrón nacional, esta interna es un primer capítulo sobre las disputas de poder dentro de Cambiemos entre la UCR y el Pro. Aunque Macri dijo que prefería que no haya internas y que se busquen candidatos de consenso, no fue posible en La Pampa y fue la UCR quien se impuso.

A nivel municipal también se celebraron internas. Cambiemos presentó más de un candidato en seis distritos y el peronismo lo hizo en once. La más destacada era la de Santa Rosa: mientras que Cambiemos logró un acuerdo, el Frente Justicialista Pampeano presentó seis precandidatos. Los primeros datos indicaban una paridad total entre Jorge Lezcano y Luciano Di Nápoli entre los dos más votados.