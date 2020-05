Oficial: el Gobierno amplió el plazo para adherir al canje de deuda hasta el 22 de mayo

Argentina amplió el plazo de su oferta de deuda hasta el 22 de mayo. Así de cuenta la resolución 221/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La fecha límite previa era el 8 de mayo. Ante la prórroga, los resultados ahora se anunciarán el 25 de mayo y se liquidarán el 27 de mayo, según la resolución.

La prórroga forma parte del plan del presidente Alberto Fernández para reestructurar la deuda. el plazo se amplió tras la baja adhesión, que rondaría el 15 o 20%, de los acreedores a la oferta inicial de intercambio de bonos bajo ley extranjera por u$s 65.000 millones.

De esta manera, los tres principales grupos de acreedores del país rechazaron las condiciones de la oferta.

Mirá también Extensión de la cuarentena, oficializada: punto por punto, nuevos requisitos de flexibilización El decreto 459/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial da cuenta de la prórroga de la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo. AMBA quedó en fase 3, mientras el resto del país pasó a fase 4.

“Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible”, dijo el propio Fernández el sábado tras una reunión que mantuvo en Olivos con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La fecha límite del 22 de mayo también coincide con el vencimiento del pago de intereses retrasados por unos u$s 500 millones. Si no se llega a un acuerdo o no se paga el efectivo en esa fecha, se produciría un incumplimiento.

En los últimos tiempos, Argentina fue cosechando el respaldo del Fondo Monetario Internacional y académicos como Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs e insistió en que incluso antes de que la pandemia de coronavirus hiciera estragos en la economía, el país no podía pagar lo que debía.

Canje de deuda: entre la extensión del plazo, una contrapropuesta y la opción de un default El Gobierno anticipó que el lunes, al filo de lo que puede hacer, informará si da más tiempo para cerrar la reestructuración. Mientras, espera una contraoferta de los bonistas que cumpla con condiciones específicas. Si efectivamente se cambian los plazos, el 22 de mayo es el nuevo "día D".

La prórroga daría más tiempo para nuevas conversaciones con los grupos de acreedores que habían rechazado la propuesta inicial.

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, que siguió los pasos del Gobierno al presentar una propuesta para reestructurar u$s 7.000 millones de su deuda externa, también dio a los acreedores hasta el lunes para aceptar su oferta inicial. El grupo de acreedores de la provincia analizó la propuesta y dijo que el acuerdo representa una pérdida del 60% para los tenedores de bonos.

Resolución 221/2020 by El Cronista Comercial on Scribd