Odebrecht quiere volver a licitar obras en la Argentina

La brasileña Odebrecht tiene todo listo para volver al ruedo en las grandes obras de la Argentina. La penalización que pesaba sobre la firma brasileña implicada en escándalos de corrupción en casi todos los países de América del Sur y que en la Argentina pagó u$s 35 millones en coimas de no poder participar en las licitaciones argentinas quedó dirimida y ahora la compañía busca la forma de participar y no ser rechazada por su historial.

"La penalización de 12 meses que la empresa tenía para participar en el Registro Nacional de Constructores ya terminó y ahora Odebrecht lo que buscará es ser restablecida en el registro, siempre y cuando haya interés de parte del Gobierno argentino de que la empresa pueda participar", explicó a El Cronista una fuente cercana a la compañía.

El 7 de julio de 2017 el Gobierno argentino formalizó la restricción. En ese momento, el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas suspendió de modo preventivo a Odebrecht por un plazo de 12 meses para "la tramitación del certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación". Con esa decisión, la Argentina excluía a la brasileña para participar de licitaciones por el término de un año.

En las oficinas argentinas de la compañía discuten el camino a seguir. Algunos entienden que hay o hubo animosidad contra la compañía que ya se encuentra en un proceso de arrepentimiento. "En Brasil se presentó a la Justicia y en la Argentina ofrece entregar pruebas para demostrar la cadena de pagos, tiene el programa de compliance más exigente del mundo, monitoreado por los americanos, sin embargo, es la única que tiene restricciones en el país. Ni siquiera las empresas que están en los Cuadernos de Centeno están en el listado y ahora ni siquiera hay registro desde que pasó a Modernización", se quejan en el entorno de la compañía.

Pero el punto fundamental que Odebrecht busca es asegurarse que no será "discriminada". "La empresa no tiene la intención de irse del país. Emplea a más de 1000 personas y tiene obras en el sector público como los gasoductos troncales en Córdoba y diferentes contratos en el sector privado. Queremos seguir estando y participar de las licitaciones pero queremos estar siempre y cuando quieran que estemos. No podemos tener un cliente que no nos quiera. Por ejemplo, podríamos participar de los contratos de Participación Público Privada (PPP), pero solo lo haremos si hay interés del Gobierno en que estemos".

El diario La Nación ya adelantó que la constructora brasileña entiende que hay una "doble vara" y que ellos son los únicos señalados. Pero, como se contó aquí, hay un listado de compañías implicadas en las causas de los cuadernos que el Gobierno están analizando los pasos a seguir.En principio, se está imponiendo la postura que aquellas que no releven a sus ejecutivos señalados como parte de una red de pagos no podrán participar de las obras nacionales.

Un detalle no menor es que aunque el registro que fue transferido a la órbita de Jefatura de Gabinete Odebrecht podría participar de las licitaciones de las grandes obras internacionales, ya que no hace falta que una compañía extranjera esté inscrita.