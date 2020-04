Ocho de cada diez municipios bonaerenses necesita ayuda de Kicillof para pagar los sueldos

A la emergencia sanitaria, antes de liquidar los sueldos de abril, los intendentes bonaerenses anticiparon otra crisis, la financiera, con la caída de la recaudación en sus municipios. Por eso, participaron de varias reuniones con Axel Kicillof. El resultado: casi el 81% de los distritos pidió auxilio económico.

El relevamiento lo informaron fuentes de la gobernación: fueron 109 de los 135 jefes comunales los que tendrán asistencia del Fondo Especial para salarios. Una urgencia que trasciende los colores políticos, con 61 transferencias a alcaldes del Frente de Todos y otras 48 a los de Juntos por el Cambio.

Es más, según el ministerio de Hacienda provincial, a cargo de Plablo López, sólo siete jefes comunales de la oposición no pidieron ayuda financiera para abril. No significa que no la soliciten para el próximo mes.

Nos reunimos con @jorgemacri, @JulioGarro, @MFernandezTL y @manupassaglia para avanzar en las definiciones sobre cómo afrontar la preocupante situación financiera de los municipios bonaerenses. pic.twitter.com/UVw9zPkdFB — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2020

¿Qué distritos son los que la solicitaron? En la gobernación no dan nombres propios, más allá de los conglomerados políticos. "Se acordó con los intendentes no decir quién recibe y quién no", argumentan en La Plata. La razón: evitar "planteos gremiales" en las intendencias. Incluso acusan a un alcalde del PRO que, juran que recibió parte del fondo especial, pero decretó una rebaja de los sueldos municipales.

La ayuda se divide en dos partes, con los intendentes que vienen advirtiendo que precisarán más transferencias. Por un lado, después de recibir los ATN de la Casa Rosada, Kicillof ya envió $ 1000 millones en ATP (aportes del Tesoro Provincial), que fueron distribuidos en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Y por el otro, se creó un Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para "la Contención Fiscal Municipal": será reembolsable, pero los alcaldes no deberán pagar intereses ni gastos administrativos. Para abril, el gobernador prometió un desembolso de $ 3 mil millones, "para los que más lo necesitan", aclaran. Y promete llegar a $ 8 millones "en los próximos meses", con posibilidad de ampliarlo a $ 12 mil millones. Esa cifra es similar a la que pedían los alcaldes pero en un menor plazo, al estimar que la cuarentena se extenderá mucho más allá del 10 de mayo.

Por esa razón, no pocos intendentes sortearon la General Paz (algo impensado en épocas duhaldistas) y fueron a buscar más fondos a la Casa Rosada. Algunos, encabezados por Jorge Macri, le llevaron el planteo al propio Alberto Fernández; y los radicales, en tanto, se sentaron con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.