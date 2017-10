Ocaña: "La elección se gana el 22, cuando se abren las urnas y se cuentan los votos"

La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Graciela Ocaña, resaltó el apoyo que recibe el gobierno en cada acto de campaña, aunque advirtió que "la elección no está ganada".

"La elección se gana el 22, cuando se abren las urnas y se cuentan los votos. Creo que hay una sociedad que sí está buscando afianzar el cambio que se inició en 2015, pero el trabajo que tenemos que hacer es enorme, la gente lo sabe. No hay por qué pensar que no va a ser una elección reñida, venimos de casi un empate y remontarla no es sencillo. Es una elección que no está ganada, de ninguna manera", sostuvo.

Durante una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, la ex ministra de Salud durante el primer gobierno de Cristina Fernández cuestionó también las denuncias que realizó el kirchnerismo sobre una posible falta de transparencia en las elecciones del domingo, y dijo que "quiere sembrar dudas".

"Por eso es importante que los ciudadanos participen votando, el voto es un derecho y también un mensaje. Les pedimos a los bonaerenses que escuchen su corazón y expresen ese voto. También, que fiscalicen", enfatizó.

Consultada sobre su regreso a la Cámara de Diputados, Ocaña resaltó que llegará "a un lugar de consenso" y no a una "escribanía" como fue, según ella, durante el kirchnerismo.

"Estuve en el Congreso de 1999 a 2004, ahí también se discutían y mejoraban las leyes. En 2011, cuando volví, las leyes salían como venían del Poder Ejecutivo. Estoy contenta, llevaré iniciativas en transparencia, lucha contra la corrupción y recuperación de bienes, y en salud", concluyó.