Obras paralizadas: De Vido culpa a Macri y se defiende con una peculiar advertencia

El exministro de Planificación Julio De Vido salió hoy a defenderse y a cuestionar en duros términos al gobierno de Mauricio Macri ante la paralización de buena parte de la obra pública y, especialmente, los anuncios extraoficiales de que se revisarán numerosas licitaciones celebradas durante la gestión de Cristina Kirchner.

El ministro cuestionó “el contenido” de un artículo publicado por el diario La Nación que informaba sobre la revisión de numerosas licitaciones, en particular las de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz y trabajos viales, en el marco de una virtual paralización de muchas obras que ya hizo perder 30.000 trabajos en el sector de la construcción, tal como informó El Cronista.

“El Estado tiene continuidad y paralizar las obras siempre tiene consecuencias. Están en la Ley. Las consecuencias son siempre perjuicio al erario público (a la plata de todos los argentinos) y debería ser responsabilidad personal de los que toman las decisiones de estas consultoras privadas contratadas directamente que están ‘auditando’”, cuestionó De Vido.

La parálisis actual se debe fundamentalmente a los atrasos en los pagos, que antes del cambio de Gobierno y a los que se sumaron las demoras por la transición y el análisis de los contratos. Con las provincias particularmente preocupadas por este problema, hoy trascendió que Macri podría confirmarles mañana a los gobernadores que empezará inmediatamente a mandarles plata para las obras.

De Vido, de todos modos, puso el foco en las auditorías que desde el Gobierno dejaron trascender que están haciendo sobre las licitaciones que se hicieron durante su gestión.

“No se necesita mucha auditoría: todas las obras licitadas y adjudicadas durante mi gestión, la tienen desde que se inicia el expediente. Está todo informado en la documentación de traspaso que les dejé sobre el escritorio y entregué a cada organismo de control y garantía”, aseguró con un link a un documento de la SIGEN y agregó: “ Parece que los funcionarios actuales no lo han leído. Me quedaron ejemplares, si me avisan se las mando. Eso sí son muchas hojas: ¡12 años!”,

En una peculiar advertencia, De Vido dio a entender a renglón seguido que es imposible cuestionar los resultados de esas licitaciones “a menos que vayan a echar también a los funcionarios y empleados que intervinieron por la secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Arquitectura, la Contaduría General, SIGEN, AGN y todos los que tienen intervención necesaria en los procesos licitatorios, evaluaciones, contrataciones, imputaciones presupuestarias y pagos". Y agregó: "Y no se olviden de todos los legisladores que año a año aprobaron los presupuestos y los fondos para hacer las obras. Todas las personas, funcionarios y empleados, que intervinieron en la gestión de todos los expedientes públicos donde tramitan las obras”.

El exministro concluyó su carta con otra crítica a la actual gestión: “Se sorprenden estos funcionarios y por eso piden a gritos que se declare la emergencia en todos los temas. Es la forma de contratar directamente a quienes ellos quieran. Sorpréndanse todo lo que quieran pero ojo, que los expedientes no desaparezcan porque pueden reconstruirse. Esto también lo dice la Ley. No tenga miedo de gestionar, sólo hay que comprometerse con la realidad y tomar decisiones para cambiarla. ¿No vinieron a eso? El alto impacto de echarle la culpa al que se fue tiene patas cortas”.