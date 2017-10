Obra Pública: solicitan embargar 180 bienes de funcionarios K

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron ayer al juez federal Julián Ercolini el embargo y tasación de más de 180 inmuebles y productos bancarios pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno procesados en el marco de la causa por presunto fraude y direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, detenido desde hace 18 meses.

En su presentación, los fiscales solicitaron al magistrado que "proceda a afectar al embargo preventivo los bienes que se encuentran registrados a nombre de la ex presidenta", además de los pertenecientes a Báez, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; "así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito" por la ex mandataria a sus hijos, Florencia y Máximo.

Según indicaron, se trata del embargo de un total de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados, con confirmación de la Cámara Federal. Los fiscales solicitaron a Ercolini que "mantenga vigente la inhibición general de bienes, hasta tanto se considere satisfecho el monto del embargo" y que todos los procesados "sean convocados para que informen los bienes".