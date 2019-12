Obra Pública: Cristina apuntó contra el Gobierno y sugirió que llamen a declarar a Alberto Fernández

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner declaró esta mañana en la causa en la que se investiga el redireccionamiento de la obra pública durante su mandato. Es la primera vez que una vicepresidenta electa es indagada por un caso de corrupción. Durante la audiencia, la ex jefa de Estado le sugirió al tribunal que cite al presidente electo, Alberto Fernández, para que declare en la causa, por haber sido el jefe de Gabinete en el período en el que se investiga la adjudicación de los 51 contratos de obra pública en Santa Cruz.

La vice sostuvo que la acusación en su contra por la obra pública en Santa Cruz "fue un plan ideado por el gobierno saliente" y "forma parte del lawfare" planeado con "el auxilio invalorable del aparato judicial".

"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté sentada acusada de integrar una asociación ilicita?", se preguntó la actual senadora nacional, al inicio de su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

La ex presidenta comenzó con un cuestionamiento a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de no permitir la televisación en vivo de la audiencia y en ese marco cuestionó a los jueces que la juzgan y aludió a un "lawfare" (armado de causa) de la que esta acusación formaría parte.

Mirá también Camioneros protestan ante Trabajo y cortan Callao El sindicato de Hugo Moyano reclama mejoras salariales y realiza un corte en el centro.

"¿En serio que la vicepresidenta está sentada en el banquillo de los acusados acusada de ser la jefa de la banda no les parece relevante?", preguntó mirando al Tribunal a pocos minutos de sentarse para comenzar a declarar.

La vicepresidenta electa afirmó que "todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular".

"Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral de corrupción por la obra pública", cuestionó y eso "también es lawfare", dijo.

"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, creo que no tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba montando asociaciones ilícitas, dos de carácter familiar, dos de carácter público empresarial", ironizó.

En la última asociación ilícita "ya no soy jefa de la banda de un empresario de la construcción, ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de construcción de la República Argentina en lo que se conoció como la causa de los cuadernos".

"Este juicio está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado", agregó, y calificó como "una vergüenza" la acusación.

En una larga exposición cuestionó al gobierno de Mauricio Macri, a su "mesa juidicial", a funcionarios como Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción; Mariano Federici de la Unidad de Información Financiera, y la AFI y al Ministerio de Justicia.

"Voy a comprar números de lotería, tengo una suerte cuando sortean jueces siempre me tocan (Claudio) Bonadio o (Julián) Ercolini. Deberíamos revisar un poquito cómo se hacen los sorteos en Comodoro Py", agregó.

Al referirse a esta causa como una muestra del "lawfare", la ex presidenta remarcó que en Argentina "hay jueces y fiscales que cometen delitos en uso de las facultades que les confiere la Constitución".

"Así llegó este gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial", dijo. "Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente", acusó.

"Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho", agregó entre sus muchas críticas a los tribunales de Comorodo Py, y recordó también situaciones de su salida del Gobierno en el 2015.

"La que está sentada hoy acá fue la primera mujer presidenta de la República pero a solicitud del gobierno entrante su mandato terminó el 9 de diciembre a las 9 de la noche, cual Cenicienta. Así terminó el mandato de las dos veces electa presidenta de los argentinos por el voto de los argentinos y argentinas", recordó.

Este hecho fue puesto como ejemplo del "lawfare" porque eso ocurrió por un fallo judicial que le impidió entregar el mando en la Asamblea Legislativa, dijo y luego eso se presentó como que ella no quiso "entregarle a Macri los atributos del poder".

"No me dejaron. Yo quería ir a la Asamblea y un magistrado decía que no podía", afirmó.

Sobre la denuncia por la obra pública dijo que fue presentada "a los pocos días de asumir el gobierno saliente" y se trató de una "denuncia mediática que fue transmitida a diestra y siniestra" en una acusación que "no reconoce antecedentes".

"Caso paradigmático del lawfare es obra pública", agregó al comenzar a exponer en concreto sobre la acusación del juicio .

"Si alguien tenía la duda de la existencia del Lawfare, o no sabía de qué se trataba, la lectura que acaba de hacer el señor presidente de este tribunal donde se nos deniega transmitir en vivo y en directo esta audiencia, esto es una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este Tribunal", dijo Cristina el arrancar su indagatoria. Y agregó: "Se trata de perseguir a dirigentes políticos".

Durante la audiencia, la vicepresidenta remarcó: "El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de gabinete porque es e quién ejecuta el presupuesto de la nación argentina. Van a tener un problema porque van a tener que citar al Presidente de la Reública. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles".

"Yo le digo a los Albertos, Alberto Fernández y Alberto Beraldi, que son profesores de la facultad y muy buenos, ¿ustedes les cuentan a los alumnos lo que pasa en Comodoro Py?", acotó CFK en forma irónica.

Cristina volvió a presentar esta mañana un recurso a través de su abogado, Carlos Beraldi, para que la audiencia sea transmitida en vivo pero fue rechazado.