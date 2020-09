Obligan a prestadores de servicio a habilitar un "botón de baja" en su web

El Gobierno dispuso este martes que las empresas proveedoras de servicios y aquellos que comercialicen productos a través de Internet deberán publicar y exponer de manera accesible en la página principal de sus sitios web los contratos de adhesión y un "botón de baja".

La decisión se adoptó mediante la resolución 271 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este martes en el Boletín Oficial, por el que se estableció que la información de los contratos y el botón de baja del servicio deberá incorporarse también a nuevos rubros.

"El acceso a los contratos de adhesión deberá ser fácil, directo y ocupar un lugar destacado y visible en la página de inicio del sitio de Internet de cada compañía, bajo el nombre “ejemplares de contrato de adhesión -Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor” y el “botón de baja” tiene que ser de acceso fácil y directo para los consumidores", se remarcó.

Comercio Interior resaltó que las empresas de telefonía fija y móvil, las de internet (declaradas recientemente como servicios esenciales), las de radiodifusión por suscripción y las de medicina prepaga ya estaban obligadas a visibilizar el “botón de baja” en su sitio web.

Y ahora se agregan a esa obligación las suscripciones a diarios y revistas, en soporte papel o digital; las suscripciones de bases de datos; los servicios de asistencia al viajero; los de emergencias médicas y/o traslados sanitarios de personas; la asociación a clubes y gimnasios; las tarjetas de crédito emitidas por empresas no bancarias; y las donaciones periódicas con débito automático a Asociaciones Civiles.



La medida se determinó dado que "en el marco de la emergencia social y sanitaria es necesario facilitar a los consumidores la consulta de los contratos, y todos los instrumentos que determinan sus obligaciones y derechos, y agilizar los trámites y procesamiento de baja al cancelar un servicio o suscripción".

Las empresas que no cumplan la normativa pueden ser sancionadas con montos por hasta $ 5 millones, informaron desde la cartera de Comercio Interior.



La resolución 271 reglamenta el artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor - Nº 24.240- a fin de consolidar los derechos de los consumidores con el objetivo de determinar reglas claras y homogéneas para todos los proveedores.



En ese sentido y por la resolución 270, también publicada en el Boletín Oficial, incorporó a la legislación nacional la Resolución Mercosur Nº 37/2019, que establece que durante todo el proceso de la transacción los consumidores reciban información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el proveedor, el producto y/o servicio y la transacción realizada.



Los Estados parte del Mercosur garantizarán mecanismos de solución de conflictos que deberán ser “en línea, ágiles, justos, transparentes, accesibles y de bajo costo” para resolver los reclamos, dándose trato prioritario a los consumidores en situación vulnerable y de desventaja.



Frente a cualquier vulneración de sus derechos, las y los consumidores deben realizar el reclamo correspondiente ante la empresa proveedora. En caso de no obtener respuestas o que las mismas no sean satisfactorias, pueden ingresar sus reclamos en: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.

La resolución