Obama y la Argentina: sobre Borges, Cortázar, el mate y los holdouts

Lector intenso de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, finalmente pudo probar el mate y le gustó. Por lo menos eso dijo. Y deslizó además que podría llevarse algo de yerba a Estados Unidos, con la tranquilidad de que aunque no tiene del todo claro cómo es el trámite aduanero, en general no le hacen problemas con el Air Force One.

“En la universidad leí mucha literatura argentina”, aseguró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la conferencia de prensa que opfreció este mediodía tras la reunión que mantuvo con Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Según especificó, leyó sobre todo a Borges y Cortázar. Y comentó además que en esas lecturas había quedado intrigado por las menciones al mate. Y que por eso estaba contento ahora que en su visita a la Argentina había podido probarlo. “Me gustó”, añadió.

Más allá de la anécdota, al norteamericano le pidieron su opinión sobre la situación actual en el conflicto que la Argentina tiene con los holdouts, a quienes el en su respuesta mencionó específicamente como “fondos buitre” (“vulture funds”).

Antes que nada, Obama se excusó por no poder opinar demasiado sobre el tema: “Todo eso está pasando por el sistema judicial. Tengo que tener mucho cuidado de no hacer comentarios sobre eso dad la naturaleza de nuestro sistema judicial”.

Pero agregó: “No puedo hablar públicamente, pero sí puedo asegurar que el planteo constructivo que hizo Macri ha abierto a que haya una resolución, que en efecto podrá estabilizar la relación financiera internacional de Argentina para que pueda resolver otros muchos temas. ¿Por qué es importante esto? Porque si hablamos de inversión, empleo, desarrollo económico, inversión en educación y ciencia, eso requiere una estabilidad financiera que es muy importante”.